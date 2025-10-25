Maduro: Brigadas internacionales ayudarán a Venezuela

El líder bolivariano calificó de “desquiciada” la narrativa de Washington

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, anunció este viernes que movimientos sociales en el mundo estaban organizando las “Brigadas Internacionalistas Simón Bolívar” para “luchar junto a Venezuela por la independencia, la soberanía y la paz”.

Desde la Comuna Agroturística El Gran Topo, junto a invitados internacionales de la Plataforma de Solidaridad con la Revolución Bolivariana, Maduro afirmó que circulaban videos en línea que mostraban a “líderes sociales, jóvenes, mujeres líderes, líderes sindicales” pidiendo la formación de estas brigadas.

El líder chavista también se refirió a la “desquiciada” narrativa estadounidense para justificar la agresión militar contra Venezuela. Maduro afirmó que Estados Unidos no podía acusar a Venezuela de poseer armas de destrucción masiva, construir armas nucleares ni apuntar misiles a ciudades estadounidenses.

“Como no pueden decirlo, inventan una narrativa extravagante, vulgar, criminal y totalmente falsa”, dijo Maduro, refiriéndose a las acusaciones estadounidenses que vinculan a Venezuela con el narcotráfico. Insistió en que Venezuela era un país “libre de producción de hoja de coca, libre de producción de cocaína”, que trabajaba para eliminar el “pequeño 5% del narcotráfico que proviene de Colombia”.

Atribuyó estos logros a las fuerzas militares, policiales y de inteligencia del país, señalando que se habían logrado avances “desde que rompimos con la DEA [estadounidense], el cártel de drogas más grande del mundo”.

Maduro enfatizó que el país está unido en el rechazo a la confrontación, citando que el 94% de los venezolanos se opone a la guerra. Llamó a la movilización de “los pueblos de Sudamérica y el Caribe” para evitar el conflicto y promover la paz.

Los comentarios del presidente se produjeron mientras la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y la Milicia Nacional Bolivariana continuaban con ejercicios de defensa a nivel nacional en las costas venezolanas. Las maniobras, que concluirán este sábado, implican el establecimiento de al menos 73 puntos de defensa principales y entre 700 y 1.000 puntos totales de control y vigilancia a lo largo de la costa para garantizar la soberanía nacional.