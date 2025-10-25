Maduro: Brigadas internacionales ayudarán a Venezuela

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, anunció este viernes que movimientos sociales en el mundo estaban organizando las “Brigadas Internacionalistas Simón Bolívar” para “luchar junto a Venezuela por la independencia, la soberanía y la paz”.
Desde la Comuna Agroturística El Gran Topo, junto a invitados internacionales de la Plataforma de Solidaridad con la Revolución Bolivariana, Maduro afirmó que circulaban videos en línea que mostraban a “líderes sociales, jóvenes, mujeres líderes, líderes sindicales” pidiendo la formación de estas brigadas.
El líder chavista también se refirió a la “desquiciada” narrativa estadounidense para justificar la agresión militar contra Venezuela. Maduro afirmó que Estados Unidos no podía acusar a Venezuela de poseer armas de destrucción masiva, construir armas nucleares ni apuntar misiles a ciudades estadounidenses.
“Como no pueden decirlo, inventan una narrativa extravagante, vulgar, criminal y totalmente falsa”, dijo Maduro, refiriéndose a las acusaciones estadounidenses que vinculan a Venezuela con el narcotráfico. Insistió en que Venezuela era un país “libre de producción de hoja de coca, libre de producción de cocaína”, que trabajaba para eliminar el “pequeño 5% del narcotráfico que proviene de Colombia”.
Atribuyó estos logros a las fuerzas militares, policiales y de inteligencia del país, señalando que se habían logrado avances “desde que rompimos con la DEA [estadounidense], el cártel de drogas más grande del mundo”.
Maduro enfatizó que el país está unido en el rechazo a la confrontación, citando que el 94% de los venezolanos se opone a la guerra. Llamó a la movilización de “los pueblos de Sudamérica y el Caribe” para evitar el conflicto y promover la paz.
Los comentarios del presidente se produjeron mientras la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y la Milicia Nacional Bolivariana continuaban con ejercicios de defensa a nivel nacional en las costas venezolanas. Las maniobras, que concluirán este sábado, implican el establecimiento de al menos 73 puntos de defensa principales y entre 700 y 1.000 puntos totales de control y vigilancia a lo largo de la costa para garantizar la soberanía nacional.