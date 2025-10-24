Falklands, sesiones públicas para tratar proyecto de Reemplazo del Puerto

El puerto actual, FIPASS, con más de cuatro décadas que ya ha cumplido con creces funciones de terminal y deposito

La Oficina de Desarrollo y Servicios Comerciales del Gobierno de las Islas Falkland está invitando al público a concurrir a una serie de sesiones en las cuales se informara sobre una puesta al día de asuntos referentes al Proyecto de Reemplazo del Puerto.

Integrantes del Esquipo del Reemplazo de Puerto del Gobierno de Falklands estarán presentes y abiertos a responder y discutir sobre los planes propuestos, a la vez que brindar una visión general del proyecto, y responder a las preguntas que se planteen.

Estas sesiones informativas tendrán lugar en Sala de Conferencias de Harbor Lights, en las siguientes fechas,

Martes 28 de octubre, entre 10:00 y 17:30, y

Miércoles 29 de octubre, entre 10:00 y 17:30.

Agreguemos que el tema del Reemplazo del Puerto, FIPASS, ha generado polémica en las Falklands, resultado de varias iniciativas frustradas en cuanto a la contratación de una empresa encargada de construir la nueva terminal portuaria, por tanto el debate será intenso.