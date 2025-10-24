Falklands: reconocimiento al Festival Multicultural y el Festival de las Luces

Fotos: gentileza de Penguin News

El Gobernador de las Islas Falkland, Colin Robert-Reynolds ofreció una recepción en Casa de Gobierno para homenajear a todos aquellos que tuvieron parte en el Festival Multicultural de Alimentación y en el Festival de las Luces.

Comentó que previo a llegar a las Falklands se había cruzado con un artículo sobre las Falklands Multiculturales y el festival, e indicó que le había brindado una imagen positiva de las Falklands, “Pensé, qué bien, se trata de un lugar donde me he de sentir muy feliz con la diversidad y los colores y despliegue de luces. Me pareció que era absolutamente fabuloso. Y me sentí tan feliz cuando el acontecimiento hubiera tenido lugar tan solo unas pocas semanas después de mi llegada a las Islas”

El Gobernador describió esos festivales como “una fascinante serie de eventos” y agregó, “sé muy bien que estas cosas exigen mucho trabajo y tantos voluntarios involucrados por muchas horas, días, en los cuales hay que montar los carros alegóricos, los trajes típicos, arreglar y adornar el Salón Municipal, cocinar todos esos platos tan maravillosos, luego lucirse con la gastronomía y finalmente limpiar y ordenar todo en el local”

El Gobernador resaltó algunas de las cifras computadas, 1.300 platos distintos vendidos en 90 minutos recolectando £7,000 y 21 países representados.

El Gobernador finalmente agradeció a todos por los involucrados por los esfuerzos tan logrados, y en particular hubo un reconocimiento a los auspiciantes, a los representantes de distintos países como también el trabajo de los organizadores, Stacy Bragger, Shiela Stewart y Jane Clarke.

Las Falklands se han convertido en una comunidad multicultural pues la población según el último censo de 2021 con 3.600 personas, incluye representantes de más de sesenta nacionalidades distintas, las cuales sin desconocer sus raíces, están sólidamente integradas. Motivo más que suficiente para celebrar con despliegue de música, danza, trajes típicos y platos propios de las distintas culturas, además de un desfile de carros alegóricos, en una jornada que concluye con un maravilloso festival de luces iluminando toda la capital de Stanley.