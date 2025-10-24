Falklands, insignias para los veteranos de la Fuerza de Defensa

Escudo de la FIDF, Fuerza de Defensa de Falklands

La Asamblea Legislativa de las Islas Falkland ha aprobado el lanzamiento de una insignia para todos los veteranos que sirvieron en la FIDF, Fuerza de Defensa de las Islas Falkland. La FIDF es una suerte de guardia nacional voluntaria reclutada en las Islas, abierta a hombres y mujeres, para su defensa y que cumplen entrenamiento y cursos de estrategia militares.

También esta previsto un evento para la presentación y entrega de las primeras insignias durante el mes de enero.

Las insignias han sido diseñadas y elaboradas junto a un Acta de Veteranos, iniciativas impulsadas por el legislador MLA Gavin Short.

“Ha sido un gran privilegio contribuir a que esto suceda… y es algo que espero todo ex miembro de la FIDF la luzca con orgullo”, dijo MLA Short.