Falklands: el oficial inglés quien alertó, en vano, sobre la invasión argentina

El V/A Tod también colaboró en evitar que los argentinos obtuvieran más misiles Exocet

El Penguin News en su última edición rememoró el obituario del V/A Sir Jonathan Tod, un oficial de inteligencia británica, fallecido este mes a los 86 años, quien alertara en vano sobre una invasión armada de las Islas Falkland.

El obituario publicado en The Telegraph de Londres el pasado 21 de octubre recuerda que V/A Tod, fue un distinguido integrante de la real marina aeronaval con más de 2000 horas de vuelo en 25 aparatos distintos, y que llegó a comandar el portaviones HMS Illustrious, en julio de 1981 alertó al servicio de Inteligencia del Estado Mayor conjunto que la Junta Militar argentina era capaz de realizar una rápida invasión de las Islas, pero que el Foreign Office lo consideró puro ‘alarmismo’.

Pero Tod insistió y en octubre de 1981 alertó que amenazas provenientes del régimen argentino no eran desinformaciones. En abril de 1982, una vez las Islas fueron invadidas y ocupadas por militares argentinos, Tod siguió proporcionando evaluaciones sobre la situación nutriéndose de las publicaciones de la prensa libre de América del Sur.

Entonces cuando los servicios de inteligencia británicos volcaron esfuerzos a prevenir que los argentinos accedieran a más misiles Exocet, Tod trascendió de su propio rol y fue gran inspirador de los esfuerzos de dicho equipo, constantemente recordándoles del significado de la tarea que realizaban y los riegos que corrían los hombre y mujeres quienes se interpusieran al objetivo del enemigo.

El trabajo creativo e imaginativo de Tod fue por lo menos apreciado por el entonces Secretario del Gabinete británico, Sir Robert Armstrong, quien se aseguró que el V/A fuera incluido en la lista de honores de la Reina con un CBE, a propósito de la guerra de Falklands.

Tod también brindó testimonios no publicados ante la comisión de Investigación de la Guerra encabezado por Lord Franks, pero cuando leyó el informe final, el cual concluía que la agresión sin provocación por Argentina no pudo haber sido prevista, el Vicealmirante le otorgó al Informe de Lord Frank un 5 sobre 10.