EE UU ataca segundo barco en el Pacífico

Hegseth comparó a los tripulantes de estos barcos con terroristas de Al Qaeda

El secretario de Guerra de EE UU, Pete Hegseth, anunció este miércoles que el Comando Sur llevó a cabo un segundo “ataque cinético letal” en el océano Pacífico en menos de 24 horas. Hegseth afirmó que estos ataques “continuarán, día tras día” y, polémicamente, calificó a los tres tripulantes, quienes fallecieron en el ataque, como la “Al Qaeda” de “nuestro hemisferio” que “no escapará a la justicia”.

El secretario confirmó que el ataque fue autorizado por el presidente Donald Trump contra un barco identificado por inteligencia por su presunta “participación en el contrabando de mercancías ilícitas”. Otros dos tripulantes murieron en otro ataque en el Pacífico el martes en aguas internacionales frente a Colombia, según confirmaron fuentes del Departamento de Guerra.

Fue el noveno ataque contra supuestos “narcolanchas” desde que el Pentágono inició una operación antidrogas, principalmente en el Caribe Sur, cerca de las costas de Venezuela, que causó al menos 37 muertes.

Mientras tanto, Trump ordenó este miércoles un recorte a toda ayuda económica y subsidios a Colombia, calificando al presidente Gustavo Petro de “un matón”.

“Es un tipo malo que produce mucha droga”, argumentó el líder republicano, quien también sugirió que su administración estaba considerando objetivos terrestres, alegando que la droga ahora llega por esa vía. El mandatario aseguró que informaría al Congreso si se llevaban a cabo tales operaciones.

Además, se informó que República Dominicana autorizó a las tropas estadounidenses a utilizar sus aeropuertos para realizar operaciones de apoyo a vuelos antinarcóticos.