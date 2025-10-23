Brasil e Indonesia destacan el crecimiento de su alianza estratégica

Lula y Subianto comparten una visión común sobre muchos temas

Los presidentes Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil, y Prabowo Subianto, de Indonesia, emitieron un comunicado conjunto este jueves en Yakarta, en el que describen el progreso de la alianza estratégica entre ambos países. El documento también aborda la cooperación a nivel regional y multilateral.

La declaración presenta numerosos puntos de consenso entre Brasil e Indonesia, especialmente el potencial estratégico común. Asimismo, reitera las posiciones de ambos líderes a favor de la reforma de la gobernanza internacional, la paz y la seguridad, además de renovar las iniciativas existentes.

Por otro lado, ambos países reconocen el importante potencial de cooperación económica y empresarial en una amplia gama de áreas y sectores, en particular la agroindustria, la defensa, la minería, la energía, la salud y el turismo.

Existe además consenso sobre la transición energética, los biocombustibles y la lucha contra las organizaciones criminales. El documento valora las iniciativas para unir a los bloques económicos en los que cada uno participa y la cooperación Sur-Sur para promover un orden global justo e inclusivo basado en el derecho internacional. Se mencionan además las sinergias y complementariedades entre Brasil e Indonesia y su potencial desde el punto de vista empresarial y académico. En este sentido, se destacan áreas como la educación, la ciencia, la tecnología, la innovación, la agricultura, el medio ambiente y la diversidad.

Las preocupaciones sobre el cambio climático, los océanos y los bosques tropicales son comunes, como se menciona en la declaración conjunta, así como sus correlaciones con las áreas de investigación y tecnología espacial, desarrollo sostenible y energías limpias y renovables.

Como miembros fundadores de la Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza, ambos países reafirmaron su compromiso de abordar estos desafíos mediante la cooperación multilateral, reconociendo que la seguridad alimentaria y nutricional es fundamental para la estabilidad y la resiliencia nacionales.

También expresaron su apoyo a la Declaración de Lanzamiento del Fondo Bosques Tropicales Para Siempre (TFFF, por su sigla en inglés), que se adoptará en la Cumbre del Clima de Belém el próximo mes.

Indonesia y Brasil reiteraron su postura a favor de una “reforma urgente e integral” de las instituciones de gobernanza global para “amplificar la voz del Sur Global” y de las regiones “no representadas o subrepresentadas”, citando específicamente al Consejo de Seguridad de la ONU para este propósito.

El documento también acogió con satisfacción el proceso de alto el fuego en Gaza como un primer paso hacia el fin de la guerra, el acceso sin trabas a la ayuda humanitaria y el inicio inmediato de la reconstrucción en Gaza. Tanto para Indonesia como para Brasil, la solución a los problemas de la región reside en la existencia de dos Estados. (Fuente: Agencia Brasil)