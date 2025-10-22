Nin Novoa asume como Embajador de Uruguay en Brasil

Nin Novoa fue ministro de Relaciones Exteriores entre 2015 y 2020 durante la presidencia de Tabaré Vázquez

El exvicepresidente y canciller uruguayo Rodolfo Nin Novoa presentó oficialmente sus cartas credenciales como nuevo Embajador de Montevideo en Brasil, según anunció el Palacio de Itamaraty este martes.

El nombramiento de Nin Novoa, confirmado en febrero y aprobado por el Senado en junio, busca fortalecer los lazos diplomáticos, económicos y culturales entre ambas naciones bajo la presidencia del Frente Amplio (FA) de Yamandú Orsi.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil dio la bienvenida al nuevo representante, destacando las relaciones diplomáticas de alto nivel que comparten los países vecinos y socios del Mercado Común del Sur (Mercosur), y resaltando el papel fundamental de Uruguay en el avance de la integración regional a través del Consenso de Brasilia y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

Nin Novoa, de 77 años, es un veterano político del Frente Amplio (FA), con estudios en Ciencias Agrarias. Fue ministro de Relaciones Exteriores entre 2015 y 2020 durante la presidencia de Tabaré Vázquez y vicepresidente en el primer mandato de éste (2005-2010). Fue también senador y, antes de unirse al Frente Amplio, fue intendente de Cerro Largo entre 1985 y 1994 por el Partido Nacional.