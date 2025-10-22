Buque de lujo inaugura temporada de cruceros en Uruguay

El barco de seis estrellas es conocido por sus lujosas suites

Uruguay inauguró oficialmente su temporada de cruceros con la llegada de uno de los barcos más lujosos del mundo, el Scenic Eclipse, al puerto de Montevideo.

El barco de seis estrellas, conocido por sus suites de lujo con capacidad para 228 pasajeros, siete restaurantes a la carta y comodidades que incluyen un submarino, llegó desde Ilhabela, Brasil, con destino a Buenos Aires.

Esta temporada, que dura cinco meses, prevé un total de 147 escalas en todo el país: 109 en Montevideo y 38 en Punta del Este.

A pesar de las expectativas de un ligero descenso en las llegadas esta temporada en comparación con el año anterior, las autoridades uruguayas hicieron hincapié en un enfoque estratégico en la calidad y la sostenibilidad.

Florencia Ualde, directora general del Ministerio de Turismo, señaló que, si bien se proyecta un menor número de barcos, “se están implementando mejoras y trabajando para garantizar que esta sea una política sostenible”. Christian Pos, Director Nacional de Turismo, destacó que el objetivo es consolidar a Uruguay como un destino estratégico ofreciendo calidad, seguridad y experiencias únicas a los pasajeros.

Las autoridades locales celebraron el inicio de la temporada como un impulso económico crucial. Constante Mendiondo, Vicepresidente de la Administración Nacional de Puertos, destacó que el turismo genera importantes divisas que se difunden al máximo entre la población.

Karina Fortete, Directora de Turismo de la Intendencia de Montevideo, afirmó que la temporada de cruceros ofrece una excelente oportunidad para que el sector privado muestre su diversa oferta, que incluye recorridos culturales, turismo rural, bodegas y museos de la ciudad.

Además, Uruguay promoverá la capacitación de jóvenes, con un estimado de 50 a 60 estudiantes participando en pasantías y programas de reclutamiento en gastronomía y casinos durante la temporada.