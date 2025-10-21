Lula reemplaza al Ministro de la Secretaría General de la Presidencia

Boulos es un destacado líder del Movimiento de Trabajadores Sin Hogar (MTST)

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, anunció que el diputado federal Guilherme Boulos será el nuevo Ministro de la Secretaría General de la Presidencia, en reemplazo de Márcio Macêdo. Se espera que el nombramiento se publique en el Diario Oficial de la Unión este martes.

“Invité al diputado Guilherme Boulos a asumir el cargo de Ministro Jefe de la Secretaría General de la Presidencia de la República. Reemplazará a mi colega Márcio Macêdo, a quien agradezco todo el trabajo realizado para ampliar y fortalecer la participación social en nuestro gobierno”, publicó Lula en redes sociales. La Secretaría General es responsable de la coordinación del gobierno con los movimientos sociales, un pilar central de la estrategia política de Lula.

Según se informó, Macêdo enfrentaba críticas de los movimientos sociales por su supuesta falta de diálogo. El nombramiento de Boulos se considera un intento de promover un “acercamiento simbólico” y fortalecer los vínculos del gobierno con los sectores populares y de izquierda, cruciales para su victoria electoral de 2022.

Boulos es un destacado líder del Movimiento de los Trabajadores Sin Techo (MTST) y fue el diputado federal más votado en São Paulo en 2022. De 43 años, es licenciado en Filosofía y tiene una maestría en Psiquiatría por la Universidad de São Paulo (USP).

Esta decisión tiene un peso político significativo, ya que Boulos es un probable candidato a la alcaldía de São Paulo en 2026. Su incorporación al gobierno federal aumentará su visibilidad nacional, aunque la decisión podría generar malestar interno en su partido, el PSOL, que busca mantener su independencia del gobierno.

El lunes, Lula se reunió con Macêdo para hablar sobre su reemplazo y delinear la transición. Macêdo es uno de los fundadores del Partido de los Trabajadores (PT) de Lula en el estado de Sergipe. En la reunión también participaron Rui Costa (Jefe de Gabinete), Gleisi Hoffmann (Secretaria de Relaciones Institucionales) y Sidônio Palmeira (Secretario de Comunicación Social), según informó el Palacio de Planalto en un comunicado.