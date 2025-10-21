Inician construcción del salón de baile de la Casa Blanca

El sueño de Trump financiado por donantes ha generado críticas de la oposición

La Casa Blanca ha comenzado la demolición de una parte del Ala Este para dar paso al salón de baile de 250 millones de dólares que el presidente Donald Trump planea construir. Edificada en 1902, el Ala Este ha sido renovada en múltiples ocasiones, con una segunda planta añadida en 1942.

El proyecto, financiado por donantes y con “costo cero para el contribuyente estadounidense”, según el presidente Donald Trump, tendrá capacidad para 650 personas en grandes eventos y visitas de estado. Trump se declaró “honrado” de ser el primer presidente en poner en marcha este plan tan anhelado.

Se espera que el salón de baile de 8.300 metros cuadrados esté terminado “mucho antes del final del mandato del presidente Trump” en enero de 2029. La nueva estructura representará un aumento respecto a las 200 personas que actualmente puede acoger el Ala Este.

La demolición ha suscitado duras críticas por parte de demócratas y detractores de la administración, quienes publicaron protestas en línea. El senador Andy Kim calificó de “repugnante” el salón de baile financiado por multimillonarios, y el Partido Demócrata acusó a Trump de demoler una parte histórica de la Casa Blanca para construir un “salón de baile dorado”.

La administración republicana defendió la medida. El director de comunicaciones, Steven Cheung, afirmó que la construcción era necesaria para la evolución de la Casa Blanca y que el edificio necesitaba modernizarse. “Los perdedores que critican con facilidad” deben dejar de vivir “anclados en el pasado”, señaló en X.

“Durante más de 150 años, todos los presidentes han soñado con tener un salón de baile en la Casa Blanca para albergar grandes fiestas, visitas de Estado, etc.”, declaró Trump en Truth Social. “Se han iniciado las obras en los terrenos de la Casa Blanca para construir el nuevo, enorme y hermoso Salón de Baile de la Casa Blanca”, añadió. El proyecto ha sido un sueño de Trump desde antes de su primer mandato. “Va a ser un gran salón de baile”, dijo.