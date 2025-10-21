Falklands, nueva ronda de la polémica por posible cría de salmones

Una jaula flotante, donde se crían los salmones

El tema de la instalación de granjas de salmones en las Islas Falkland nuevamente volvió a ser tema de conversación y posiciones encontradas la semana pasada, tanto en Stanley como allende de los mares en la islas Faroe.

En efecto, una pequeña delegación de la organización Falklands Libre de Salmones estuvo durante una semana en las Faroe, recolectando información, hechos y números, a la vez que se escucharon opiniones de un experto sobre el montaje y funcionamiento de dicha industria en esas islas al norte de Escocia.

Hubo reuniones con toda una gama de personas, desde jerarcas de gobierno y la organización no gubernamental, FNU, hasta individuos y profesionales de la comunidad local que siguen con serias dudas sobre el impacto que la cría de salmones en granjas tienen en sus islas.

Los temas abordados con la delegación de Falklands se centraron predominantemente en torno a los impactos de la industria para la economía de las Faroe y en su medio ambiente, y como las comunidades locales se han visto afectadas.

Jerarcas de la Agencia del Medio Ambiente de las Faroe revelaron que en varios fiordos donde previamente se habían establecido granjas para la cría de salmones, ahora han sido consideradas demasiado contaminadas debido a los efluentes de las granjas de salmones como para sostener dicha industria, y las empresas han sido forzadas a buscar nuevos sitios que están mucho más mar afuera, donde las corrientes oceánicas son más fuertes.

Otros impactos incluyen los piojos marinos, los escapes de salmones de las granjas, restos de plásticos y el uso de productos químicos.

Interesantemente, estos temas aparecieron en un documental de una hora elaborado en las Faroe, titulado “Bajo el reino del Salmón”, y que fuera difundido en el principal canal de televisión KVF, en el 2018.

Asimismo en charla con un economista local un miembro de la delegación de Falklands, SFF, se enteró que si bien la cría de salmones en las Faroe suministra puestos de trabajo a lo largo de toda la cadena de valor integrada verticalmente, desde la pesca para alimentar las granjas hasta aviones propios de la empresa que vuelan con salmón fresco directamente a la ciudad de Nueva York, pero que la mayoría de los beneficios de esta industria, de muchos millones de libras, termina en el exterior en poder de accionistas extranjeros.

El ejemplo de la industria del salmón en las Faroe es a menudo apuntado como poseedora de los estándares más altos en materia de regulaciones de la industria y de protección medioambiental.

En efecto cuando jerarcas del gobierno de las Falklands visitaron las Faroe en mayo de este año, creyendo que dichas islas pueden resultar “en un buen cuadro comparativo para las Falklands.”

- Firma la nota el grupo Falklands, Libre de Salmones en carta dirigida al semanario Penguin News.