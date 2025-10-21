Expresidentes Abdo y Uribe analizan temas latinoamericanos

Abdo visitó a Uribe en 2020 cuando fue puesto bajo arresto domiciliario por primera vez

Los expresidentes Mario Abdo Benítez, de Paraguay (2013-2018), y Álvaro Uribe, de Colombia (2002-2010), se reunieron este lunes en la residencia de este último en el departamento de Antioquia para intercambiar puntos de vista sobre la situación en sus respectivos países y en América Latina.

El encuentro tuvo lugar horas antes de que el Tribunal Superior de Bogotá anunciara su decisión sobre la condena a 12 años de arresto domiciliario de Uribe por fraude procesal y cohecho.

Abdo ha sido un firme partidario de Uribe. La sentencia del martes del tribunal de Bogotá podría ser apelada ante la Corte Suprema. El juicio contra Uribe se ha prolongado durante 13 años.

“Agradecido por la generosa visita del expresidente Mario Abdo, del hermano Paraguay. En compañía de sus hijos, fue muy valioso para mí escucharlo hablar sobre nuestros dos países y la situación en América Latina”, escribió Uribe en X.

El encuentro se destacó como un nuevo capítulo en la relación estratégica entre los dos actores clave de la derecha continental. Ambos son miembros del Grupo Libertad y Democracia, una red de expresidentes que se posiciona firmemente contra lo que llaman el “avance del socialismo autoritario” y expresa reservas sobre gobiernos de izquierda, como el de Gustavo Petro en Colombia.

La alianza Abdo-Uribe representa a un sector de la derecha latinoamericana alineado con Estados Unidos y que aboga por una estrategia de “mano dura” en materia de seguridad.

El fuerte vínculo entre ambos se hizo evidente en agosto de 2020, cuando Abdo, entonces presidente de Paraguay, visitó a Uribe cuando este se encontraba bajo arresto domiciliario. Posteriormente, acordaron una reunión privada en Asunción en 2022.

También pertenecen al Grupo Libertad y Democracia el español José María Aznar, el argentino Mauricio Macri y el colombiano Iván Duque.