Argentina firma acuerdos de cooperación con el FBI

El Ministerio de Seguridad de Argentina anunció este lunes la firma de dos acuerdos de cooperación estratégica con el Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos para combatir el crimen organizado y el terrorismo.

El acuerdo antiterrorista se centra en el intercambio de información y la cooperación técnica entre el FBI y el Centro Nacional Antiterrorista (CNA) de Argentina para combatir el terrorismo, su financiamiento y las organizaciones criminales. El otro tratado prevé el desarrollo de centros de capacitación para el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA), así como para el Ministerio de Seguridad.

”Firmamos dos acuerdos con el FBI para fortalecer la seguridad nacional, combatir el terrorismo y las organizaciones criminales, y mejorar la capacitación y la tecnología investigativa del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA)“, anunció el ministerio en redes sociales. ”Estamos fortaleciendo la investigación criminal y la lucha contra el crimen organizado con investigaciones de primer nivel”, agregó.

El anuncio coincide con la firma de un acuerdo de swap de divisas por US$20.000 millones entre Argentina y Estados Unidos, lo que subraya la sólida relación bilateral entre ambos países. El presidente argentino, Javier Milei, considera a Estados Unidos su principal aliado en política exterior.

En representación del país sudamericano, firmaron los documentos la secretaria de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, y el secretario de Inteligencia del Estado, Sergio Neiffert.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, estuvo en la Casa Blanca con Milei la semana pasada. También se reunió en Buenos Aires con la secretaria de Seguridad Nacional de EE. UU., Kristi Noem.