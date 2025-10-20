Trump confirma nuevos aranceles para Colombia

Petro “es un líder de baja reputación y muy impopular, con una actitud nueva hacia Estados Unidos”, enfatizó Trump

El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó este domingo que se preparaba para anunciar importantes aranceles a Colombia, tras su decisión de suspender la ayuda financiera al país sudamericano debido a su presunta inacción en la lucha contra el narcotráfico.

Además, acusó al presidente colombiano Gustavo Petro de ser un “líder del narcotráfico”. El exguerrillero calificó a Trump de “grosero e ignorante con Colombia” y afirmó que él era “el principal enemigo del narcotráfico” en su país.

Las renovadas tensiones se producen tras un despliegue militar ordenado por Trump en el Caribe en agosto y una amenaza arancelaria previa en enero por la negativa inicial de Petro a recibir migrantes deportados. Estados Unidos ya aplica un arancel base del 10% a Colombia desde abril como parte de su guerra comercial.

“El presidente Trump es más duro que cualquier otro presidente en nuestra historia y me informó que atacará a Colombia, no solo a sus narcotraficantes, sino también donde más le duele: en el bolsillo. Anunciará aranceles significativos contra Colombia hoy o mañana”, escribió el senador Lindsey Graham en redes sociales. “Leí la declaración del senador Graham y es correcta”, afirmó Trump.

El mandatario acusó al presidente colombiano Gustavo Petro en una publicación en Truth Social de “fomentar la producción masiva de drogas, en campos grandes y pequeños”.

“Se ha convertido en el mayor negocio de [Colombia], por mucho, y Petro no hace nada para detenerlo, a pesar de los pagos y subsidios a gran escala de EE UU que no son más que una estafa a largo plazo”, publicó Trump. “A PARTIR DE HOY, ESTOS PAGOS, NI CUALQUIER OTRA FORMA DE PAGO O SUBSIDIOS, YA NO SE HARÁN A COLOMBIA”, añadió en mayúsculas.

Petro acusó a EE UU de matar a un pescador en un ataque en el Caribe. También afirmó que ciudadanos colombianos se encontraban a bordo de las embarcaciones atacadas por las fuerzas estadounidenses.

“Petro, un líder de baja reputación y muy impopular, con una actitud nueva hacia Estados Unidos, debería cerrar estos campos de exterminio de inmediato, o Estados Unidos se los cerrará, y no será por las buenas”, advirtió Trump.

Petro es el primer presidente electo de izquierda en la historia de Colombia. Durante su visita a Nueva York para la Asamblea General de las Naciones Unidas, participó en una protesta callejera instando a los militares estadounidenses a “desobedecer” las órdenes de Trump, lo que provocó la revocación de su visa por parte del Departamento de Estado.