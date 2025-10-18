Hallan helicóptero de la FACh desaparecido: muere un tripulante

Boric declaró un día de duelo (Foto FACh)

La Fuerza Aérea de Chile (FACh) confirmó este viernes la localización del helicóptero MH-60M Black Hawk, desaparecido la tarde anterior en el sector de Campos de Hielo Sur, Región de Aysén, con cuatro tripulantes a bordo.

Tres de ellos fueron hallados con vida, mientras que el Capitán de Vuelo Sergio Hidalgo Leiva, piloto con 11 años de experiencia en la FACh, murió en el accidente. El presidente Gabriel Boric Font declaró duelo nacional “para honrar su legado de servicio al país y su valiosa trayectoria... A su familia, seres queridos y a toda la Fuerza Aérea de Chile, les envío mis más sentidas condolencias en este difícil momento. Sepan que todo el país está con ustedes”, publicó Boric en redes sociales.

El mismo jueves se desplegaron equipos de rescate con aeronaves y personal de PARASAR. Asimismo, la FACh brindó apoyo a las familias de los afectados.

“La Fuerza Aérea de Chile informa que esta mañana se localizó el helicóptero MH-60M Black Hawk, desaparecido en Campos de Hielo Sur”, informaron las autoridades en un comunicado. “La aeronave fue hallada con sus cuatro ocupantes, tres de los cuales se encontraban con vida y, lamentablemente, uno falleció”.

“Se están realizando labores de rescate con aeronaves y personal de PARASAR. Además, la institución brinda asistencia y apoyo a las familias de nuestros compañeros accidentados”, agregó. “Finalmente, la Fuerza Aérea de Chile reitera su compromiso de mantener informada a la población y está recabando información adicional, la cual se publicará tan pronto como esté disponible”.

El helicóptero, perteneciente al Grupo de Aviación N.° 9, perdió contacto mientras se dirigía desde el aeródromo de Villa O'Higgins hacia Campos de Hielo Sur, lo que activó el operativo de búsqueda.