Relación entre Estados Unidos y Argentina: Embajadores se muestran optimistas

“Un fuerte abrazo a mis hermanos argentinos: ¡Juntos en libertad!”, escribió Lamelas en redes sociales

El embajador de Washington en Buenos Aires, Peter Lamelas, anunció que se avecinaban grandes noticias, probablemente relacionadas con el fortalecimiento de la alianza económica y un acuerdo comercial. Sus declaraciones fueron respaldadas por comentarios similares del jefe de la misión argentina en Estados Unidos, Alec Oxenford.

Lamelas afirmó que los nuevos avances fortalecerían aún más la alianza económica y expresó su confianza en que Argentina se encuentra en el camino correcto hacia la prosperidad como una república democrática, de libre mercado y soberana.

“Confío en el futuro de nuestra duradera amistad con el pueblo argentino”, escribió Lamelas en X. “Un fuerte abrazo a mis hermanos y hermanas argentinos: ¡Juntos en libertad!”, añadió.

Por su parte, Oxenford confirmó que se concretó un importante acuerdo comercial durante la reciente reunión entre los presidentes Donald Trump y Javier Milei. El diplomático enfatizó que no podía brindar detalles sobre el alcance del acuerdo por razones de confidencialidad. El acuerdo se considera la culminación de meses de trabajo y un testimonio del “hito sin precedentes” y la “inusual muestra de confianza y respeto” entre los presidentes Trump y Milei.

Además, Oxenford sugirió en una entrevista radial que las “repercusiones” de la reunión se verán en los próximos meses, desde acuerdos comerciales hasta un nuevo “inicio de la relación”. También criticó al equipo de prensa de la Casa Blanca por sacar de contexto los comentarios de Trump, afirmando que el apoyo estadounidense a Argentina era “total, explícito y sólido” y no estaba condicionado al resultado de las próximas elecciones legislativas de Argentina. “Creo que pronto tendremos muy buenas noticias”, señaló. Pero por ahora, “no puedo comentar al respecto”.

“Cuando a tus amigos les va bien, a ti también. Estados Unidos lo ha demostrado muchas veces en todo el mundo, por ejemplo, en Corea del Sur”, dijo el embajador argentino. “Una Argentina próspera es buena para todos. Nadie quiere una Argentina sin soberanía. Estas decisiones fortalecen a Argentina. Nos permitirán defender mejor nuestra soberanía. No veo ninguna contradicción”, añadió.