Firma colombiana GeoPark anuncia inversión en Vaca Muerta

La compañía ha obtenido una concesión de 35 años

La petrolera colombiana GeoPark anunció esta semana sus planes de concretar un importante acuerdo de inversión y operación para la reserva de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta, en la Patagonia argentina.

GeoPark invertirá US$14,5 millones en un proyecto piloto de tres años en la zona de Puesto Silva Oeste, provincia de Neuquén. El gobernador Rolando Figueroa autorizó la transferencia de la totalidad de la explotación de hidrocarburos y una franquicia de transporte de gas natural para Puesto Silva Oeste, de la empresa argentina Pluspetrol, a GeoPark mediante una concesión de 35 años.

“La concesión de explotación no convencional otorgada incluirá un plan piloto orientado a la formación Vaca Muerta, con una inversión prevista de US$14,5 millones y un plazo de tres años”, informó el gobierno de Neuquén en un comunicado.

El plan del inversor incluye la perforación de un pozo horizontal con una rama de 2.500 metros y 42 etapas de fracturación, además del compromiso de perforar hasta dos pozos adicionales si el primero muestra un perfil de producción adecuado tras una evaluación de ocho meses. Además, la compañía aspira a construir una Planta de Producción (PPC) con capacidad para procesar 20.000 barriles diarios.

Asimismo, GeoPark pagará a Neuquén US$4 millones como bono de infraestructura y US$362.500 por responsabilidad social corporativa, además de evaluar el posible abandono seguro de los pozos inactivos existentes en la zona.

La empresa neuquina Gas y Petróleo del Neuquén (GyP) recibirá una participación del 5% en los derechos/ingresos económicos generados por el bloque Puesto Silva Oeste durante toda la concesión.

Vaca Muerta es la segunda reserva más grande del mundo de gas no convencional y la cuarta de petróleo no convencional. La entrada de GeoPark se produce tras la firma de un acuerdo en septiembre pasado para adquirir la participación de Pluspetrol en los bloques Puesto Silva Oeste y Loma Jarillosa Este.