Falklands, Darwin Plus brinda fondos para restauracion de islote santuario de biodiversidad

Una variedad de petrel que anida en pasadizos bajo tierra

Las Islas Falkland, más precisamente Falklands Conservation, uno de los dos grandes centros de protección y conservación del medio ambiente, están celebrando, pues un programa organizado y financiado en parte por el Reino Unido, Darwin Plus, ha dado el visto bueno a la restauración de biodiversidad a largo plazo en un islote al noroeste de las Falklands, New Island, técnicamente un santuario de vida silvestre, muy castigado por el cambio climático y especies invasivas.

La celebración responde a que en la actualidad las solicitudes de programas en Darwin Plus, están cerradas, o tímidamente reconsideradas, según su sitio, fundamentalmente, se puede decir, por razones de restricciones presupuestales en el Reino Unido. Por otra parte el hecho que se haya autorizado avanzar con el programa “Restauración de New Island, mediante la remoción de especies invasivas” da una idea de la gravedad que enfrenta el santuario hábitat de varias especies de aves marinas.

New Island se encuentra a 238 kilómetros de la capital Stanley, mide unos trece kilómetros de largo con una franja que promedia 750 metros de ancho. Su propia orografía y aislamiento la hace ideal para que aniden muchas especies de aves marinas, y de ahí también su importancia internacional, por ejemplo se considera que cuenta con la mayor colonia mundial de priones de pico fino. Además existe una multiplicidad de pinnípedos que cortejan y dan a luz en costas del islote. Pero también hay especies invasivas atraídas por la industria ballenera hace un par de siglos e incluyen ratas, ratones, gatos cimarrones y conejos, las cuales impactan el ecosistema y biodiversidad, incluyendo la erosión de los suelos de turba. Tampoco hay que olvidar los focos ígneos generados por las tormentas eléctricas particularmente en meses estivales.



Por su parte el Darwin Plus es un sistema del Reino Unido que ayuda a financiar proyectos en los Territorios Británicos de Ultramar para proteger la biodiversidad y mejorar la resiliencia al cambio climático otorgando préstamos no reembolsables de hasta £50,000 en períodos de seis a doce meses.

Al hacerse el anuncio de los fondos para la restauración en New Islands y remoción de especies invasivas, por parte de Darwin Plus, Falklands Conservation se declaró encantada por la nueva y aprovechó “para reconocer los esfuerzos de tantos que por años han ayudado a dar forma y contribuyeron generosamente al viaje que se apresta a emprender New Island”.

“El anuncio de este apoyo vital nos permite movernos a la próxima etapa de restauración de New Island, intentando remover los mamíferos invasivos y salvaguardar la vida silvestre y ecosistema para las generaciones por venir”.

Falklands Conservation admite que ha habido preocupaciones respecto al futuro del financiamiento de los programas Darwin Plus en meses recientes. Pero “su financiamiento es esencial para los proyectos referidos al medio ambiente en los Territorios Británicos de Ultramar, y en particular ha contribuido significativamente a muchos proyectos en Falklands”.

Y Falklands Conservation concluye que “los fondos de Darwin Plus son cruciales para hacer posible proyectos ambiciosos de conservación a largo plazo, que convierten una planificación detallada en acciones reales de conservación en el terreno”.

Según el proyecto DPSTR002, a cargo de la Real Sociedad para la Protección de las Aves, RSPB, teniendo como socios a Falklands Conservation y el Gobierno de las Falklands, se dispondrán de £3,000.000 a partir de octubre 2025 hasta fines de setiembre 2029. Proyecto liderado por Ross James.