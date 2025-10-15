Coche bomba mata a una persona en Guayaquil

Reimberg calificó el incidente como “acto terrorista”

La explosión de un coche bomba este martes frente a un centro comercial en Guayaquil, Ecuador, dejó al menos una persona muerta y dos heridas. Según se informó, la víctima era un taxista local. La explosión, ocurrida alrededor de las 18:00 hora local, causó daños a vehículos y edificios cercanos.

Las autoridades, incluyendo el Cuerpo de Bomberos y la Empresa Pública Municipal de Gestión de Riesgos, desplegaron de inmediato unidades de seguridad, emergencias y control de tránsito en el lugar, ubicado justo afuera del centro comercial Mall del Sol, en el norte de Guayaquil.

El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, confirmó que hubo dos vehículos involucrados; el primero detonó, pero el segundo contenía un artefacto explosivo que no explotó y fue rápidamente neutralizado por el escuadrón antibombas de la policía.

Reimberg calificó el incidente como un “acto terrorista” y afirmó que el artefacto fue fabricado profesionalmente por grupos criminales con el objetivo de “sembrar el caos en el país”.

“Ante lo ocurrido en Guayaquil, la Policía Nacional trabaja incansablemente para contrarrestar la amenaza y encontrar a los responsables de este acto terrorista”, declaró Reimberg en X.

El incidente ocurrió en medio de una escalada de violencia en Guayaquil (capital de la provincia del Guayas), que se encuentra en estado de emergencia desde agosto.

El país enfrenta un conflicto armado interno desde enero de 2024, declarado por el presidente Daniel Noboa contra 22 bandas criminales clasificadas como organizaciones terroristas.