Brasil quiere cuadruplicar la producción de combustibles sostenibles

“Países como Brasil están bien posicionados para contribuir más allá de sí mismos”, afirmó Silva

Brasil lanzó este martes la iniciativa “Compromiso de Belém para Combustibles Sostenibles” (o “Belém 4x”) para cuadruplicar la producción y el uso de combustibles sostenibles para 2035. La moción, que cuenta con el apoyo de India, Italia y Japón, se anunció durante el segundo y último día de negociaciones pre-COP en Brasilia.

El texto se está ultimando y se publicará en los próximos días, según el Palacio de Itamaraty. La idea es que pueda ser aprobado durante la Cumbre del Clima del 6 y 7 de noviembre en Belém, donde los jefes de Estado y de gobierno se reunirán para dar inicio a las negociaciones de la COP30, que comenzarán tres días después.

El objetivo de cuadruplicar la producción de combustibles sostenibles se basa en un informe de la Agencia Internacional de Energía (AIE) titulado “Logrando Combustibles Sostenibles: Caminos hacia 2035”, publicado previamente. El documento señala alternativas como el hidrógeno y sus derivados, los biocombustibles, los biogás y los sintéticos para ampliar el uso y la difusión de este tipo de energía.

“Países como Brasil están bien posicionados para contribuir más allá de sí mismos, ya que contamos con fuentes de energía renovables y diversificadas, pero es posible trabajar juntos para aumentar las energías renovables en la matriz energética global. Son clave para reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles”, declaró la ministra brasileña de Medio Ambiente y Cambio Climático, Marina Silva.

“Y aquí creo que es fundamental que la agencia más respetada especializada en energía declare la importancia de cuadruplicar los combustibles sostenibles”, añadió el presidente de la COP30, el embajador André Corrêa do Lago.

El objetivo de cuadriplicar los combustibles sostenibles se suma a la meta de triplicar la capacidad mundial de producción de energía renovable y duplicar las tasas de eficiencia energética para 2030, aprobada en la COP28, celebrada en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, en 2023.

Fue en esa edición que los países adoptaron, por primera vez, la decisión colectiva de “abandonar los combustibles fósiles” y, al mismo tiempo, expandir drásticamente las fuentes de energía limpia y sostenible, priorizando la generación de energía solar, eólica, hidroeléctrica, de biomasa y geotérmica. (Fuente: Agencia Brasil)