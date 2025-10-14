Venezuela cierra embajada en Oslo días después del Nobel a Machado

Maduro nunca admitió que la medida estuviera relacionada con la obtención del Premio Nobel de la Paz por parte de Machado

El gobernante venezolano, Nicolás Maduro, anunció este lunes que el régimen bolivariano cerraría sus embajadas en Noruega y Australia como parte de un programa de reestructuración diplomática. El gobierno chavista negó que la medida estuviera relacionada con la concesión del Premio Nobel de la Paz por parte de Noruega a la líder opositora María Corina Machado tres días antes.

El canciller Yván Gil afirmó que “el principal objetivo de esta reorganización es optimizar los recursos del Estado” y redefinir la presencia diplomática de Venezuela “para fortalecer las alianzas con el Sur Global”.

“Como parte de la redistribución estratégica de recursos, se ha decidido cerrar las embajadas en el Reino de Noruega y Australia. Las relaciones bilaterales y los servicios consulares en estos países se llevarán a cabo de manera eficiente mediante misiones diplomáticas acumuladas”, añadió en un comunicado. Además, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela anunció la apertura de misiones diplomáticas en Zimbabue y Burkina Faso, argumentando que servirán como plataformas para la cooperación entre países en áreas como la minería y la energía.

“Estos esfuerzos se alinean con los principios inalienables de autodeterminación y respeto al derecho internacional”, prosiguió el comunicado. También mencionó que estos cambios reflejan el deseo de “defender la soberanía nacional y contribuir activamente a la construcción de un nuevo orden mundial basado en la justicia, la solidaridad y la inclusión”.

Desde el viernes, la mayoría de los líderes chavistas han guardado silencio sobre el reconocimiento a Machado. Sin embargo, el domingo Maduro se refirió a ella como una “bruja demoníaca”. Además, afirmó que los venezolanos no quieren la paz con el imperialismo, en referencia al apoyo de Machado a un despliegue militar estadounidense para derrocarlo.

“Hemos recibido información de la embajada venezolana de que están cerrando la embajada, sin dar ninguna razón. Esto es lamentable”, declaró Cecile Roang, asesora principal de comunicación del Ministerio de la Infancia y la Familia de Noruega. “Aunque tenemos diferentes puntos de vista sobre varios temas, Noruega desea mantener abierto el diálogo con Venezuela y trabajará para lograrlo. El Premio Nobel es independiente del gobierno noruego, y en caso de preguntas sobre el premio, nos remitimos al Comité Nobel”, añadió la funcionaria.