Premio Nobel de Economía se reparte entre uno y dos ganadores

Mokyr recibió la mitad del premio, mientras que Aghion y Howitt compartieron el resto (Foto: Real Academia Sueca)

El Premio Nobel de Economía 2025 ha sido otorgado a tres investigadores por su trabajo sobre el crecimiento impulsado por la innovación: Joel Mokyr (historiador económico, ciudadano holandés, israelí y estadounidense, residente en EE UU), Philippe Aghion (francés, residente en Francia y Londres) y Peter Howitt (canadiense, residente en EE UU), anunció la Real Academia Sueca de Ciencias en Estocolmo este lunes por la tarde, hora local, marcando así el final de la temporada de premios Nobel de este año.

Mokyr, profesor de la Universidad Northwestern en Evanston, Illinois, EE UU, y de la Escuela de Economía Eitan Berglas de la Universidad de Tel Aviv, Israel, recibió la mitad del premio por identificar los prerrequisitos para un crecimiento sostenido mediante el progreso tecnológico. Utilizó fuentes históricas para demostrar por qué el crecimiento económico se convirtió en la norma en los últimos siglos, enfatizando la importancia del conocimiento científico para explicar el funcionamiento de las innovaciones, así como la apertura de la sociedad al cambio y a las nuevas ideas.

Por su parte, Aghion (del Collège de France en París) y Howitt (profesor de la Universidad Brown en Estados Unidos) recibieron conjuntamente la otra mitad por su teoría del crecimiento sostenido mediante la “destrucción creativa”. Su trabajo, que incluye un modelo matemático de 1992 que explica el proceso por el cual los productos nuevos y mejorados provocan pérdidas en las empresas más antiguas, demostró que este proceso debe gestionarse para evitar que las empresas consolidadas bloqueen las innovaciones para proteger sus intereses.

“El trabajo de los galardonados demuestra que el crecimiento económico no puede darse por sentado. Debemos apoyar los mecanismos que subyacen a la destrucción creativa para no caer en el estancamiento”, declaró John Hassler, presidente del comité que otorga el Premio Nobel de Economía.

El premio está dotado con 11 millones de coronas suecas (aproximadamente un millón de euros) y, a diferencia de los Premios Nobel originales, está patrocinado por el Banco Central de Suecia. La ceremonia de entrega tendrá lugar el 10 de diciembre.

La semana pasada se anunciaron los ganadores en las categorías de medicina, física, química, literatura y paz.