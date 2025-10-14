Maduro ordena a las Fuerzas Armadas preparar “brigadas indígenas”

Maduro elogia la formación de milicias indígenas en medio de las amenazas estadounidenses

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ordenó la expansión de las milicias indígenas dentro de las Fuerzas Bolivarianas para defender a la nación ante lo que él llama una “amenaza” del despliegue militar estadounidense en el Caribe.

En una ceremonia con motivo del Día de la Resistencia Indígena el domingo en Caracas, Maduro afirmó haber recibido cartas de pueblos indígenas de todo el continente americano “dispuestos a ir a la guerra para defender la República Bolivariana de Venezuela” y ordenó la formación de “brigadas indígenas”.

“Si quieren la paz, prepárense para conquistarla con la unión del pueblo, los militares y la policía, con la unidad nacional permanente. La orden está dada: conquistar la paz, ejercer la soberanía permanente sobre nuestro territorio y mares, y defender el derecho a la vida”, señaló Maduro.

También insistió en que el despliegue naval estadounidense —oficialmente destinado a combatir el narcotráfico— era un pretexto para una supuesta intención de invadir Venezuela o provocar un “cambio de régimen”.

En este contexto, el líder chavista instruyó a sus oficiales a acelerar la integración y expansión de las milicias indígenas “en todos los territorios del país” para “lograr la paz, ejercer la soberanía permanente sobre nuestro territorio y mares, y defender el derecho a la vida”.

La ministra de Pueblos Indígenas, Clara Vidal, entregó a Maduro un tocado que describió como “una de las armas silenciosas que derrotaron al imperio español”, caracterizándolo como el “jefe indígena de Venezuela”, y advirtió que los barcos estadounidenses modernos en el Caribe portaban “misiles”, a diferencia de los barcos españoles del pasado.

La tensión con Washington sigue siendo alta. El gobierno estadounidense acusa a Maduro de liderar un cártel de la droga y ofrece una recompensa de 50 millones de dólares por su captura. Estados Unidos ha negado planear una incursión terrestre.