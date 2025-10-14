Lula se reúne con el Papa León XIV en el Vaticano

Lula destacó que Brasil había sido eliminado del Mapa del Hambre

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y la primera dama, Janja da Silva, se reunieron con el Papa León XIV en el Vaticano este lunes. Durante el encuentro, abordaron temas religiosos, así como la situación del país sudamericano ante los desafíos globales.

Lula pidió al Papa que se uniera a él para crear un “amplio movimiento de indignación contra la desigualdad” en el mundo. El mandatario también felicitó al Pontífice por su reciente Exhortación Apostólica “Dilexi Te”, elogiando su llamado a no separar la fe del amor a los más pobres.

También estuvieron presentes en la audiencia los ministros Mauro Vieira (Asuntos Exteriores), Wellington Dias (Desarrollo y Asistencia Social) y Paulo Teixeira (Desarrollo Agrario), así como la senadora Ana Paula Lobato.

El líder del Partido de los Trabajadores (PT) invitó al Papa a participar en la conferencia climática COP 30, que se celebrará en Belém el próximo mes, pero el estadounidense Robert Prevost declinó la invitación debido a compromisos relacionados con el Jubileo de 2025. Sin embargo, garantizó que el Vaticano estaría representado en el evento.

Asimismo, Lula informó a León XIV sobre el progreso de Brasil, señalando que el país había sido eliminado del Mapa del Hambre por segunda vez y que ahora estaba promoviendo el debate a nivel mundial a través de la Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza. Más tarde el lunes, el líder sudamericano también expresó su satisfacción por la “intencionada visita del Papa a Brasil en el momento oportuno”.

“Será recibido con el cariño, la hospitalidad y la fe del pueblo brasileño”, señaló Lula.

Durante su viaje a Roma, Lula asistirá al Foro Mundial de la Alimentación 2025 en la sede de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), conmemorando el 80.º aniversario de la agencia. También asistirá a esta reunión el presidente uruguayo Yamandú Orsi, quien se reunirá con el Papa León XIV esta semana.