Boric es recibido en la Santa Sede por León XIV

Boric le dijo a León XIV que no tenía el “don de la fe”

El Papa León XIV recibió este lunes al presidente chileno Gabriel Boric Font en el Palacio Apostólico Vaticano. Tras la reunión privada, el líder sudamericano se reunió con el cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin, y el arzobispo Paul Richard Gallagher, secretario para las Relaciones con los Estados.

La Santa Sede y Chile expresaron su satisfacción por la buena relación bilateral que mantienen. Asimismo, Boric y el estadounidense Robert Prevost recordaron la visita del Papa Juan Pablo II a Chile en 1987 y su impacto en el país sudamericano.

El mandatario describió su encuentro con el Papa como “agradable y reflexivo”, donde abordaron principalmente la reciente exhortación del Pontífice (Dilexi Te), que convoca al servicio de los más desfavorecidos. Boric afirmó sentirse “llamado” por este mensaje a pesar de no tener el “don de la fe”.

Además, Boric señaló que él y el Papa conversaron sobre el dolor causado por los casos de abuso dentro de la Iglesia Católica en Chile. El ex obispo de la ciudad peruana de Chiclayo mencionó específicamente los casos de Karadima y Barros y el profundo daño que causaron al Papa Francisco durante su visita.

Si bien el Presidente y el Pontífice no abordaron específicamente los proyectos de ley sobre aborto y eutanasia que promueve el gobierno chileno, estos temas se analizaron durante las conversaciones con el Cardenal Parolin. Boric afirmó que el gobierno respeta las opiniones divergentes de la Iglesia sobre estas legítimas diferencias.

Con el Secretario de Estado, Boric también analizó la situación sociopolítica de Chile, poniendo énfasis en la lucha contra la pobreza, el fenómeno migratorio y las cuestiones éticas. Además, destacó la valiosa contribución de la Iglesia Católica en Chile.

“Se hizo hincapié en la valiosa contribución que la Iglesia ofrece al país en diversas áreas, y se abordaron diversos aspectos de la situación sociopolítica de Chile, con énfasis en la lucha contra la pobreza, el fenómeno migratorio y las cuestiones éticas”, informó la Oficina de Prensa del Vaticano en un comunicado.

El presidente Boric invitó al Papa León XIV a visitar Chile, afirmando que el Pontífice sería bienvenido en nombre del Estado chileno.

También el lunes, el Papa León XIV se reunió con el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva en un encuentro aparte.