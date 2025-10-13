Tragedia del Argos Georgia: reconocimientos a tripulación de Patrulla de Protección Pesquera de Falklands

FPV Lilibet y su tripulación jugaron un papel decisivo en organizar la búsqueda y rescate conjunto de unos catorce marineros en medio de una tormenta y olas gélidas de más de seis metros.

FPV Lilibet

Durante una ceremonia celebrada en el centro de Londres, dos organizaciones civiles sin fines de lucro vinculadas a los pescadores y sus familias,-- la Shipwrecked Fishermen y Mariners Royal Benevolent Society—homenajearon a la tripulación y oficiales de la Patrulla de Protección de Pesca de las Islas Falkland, FPV Lilibet por el papel cumplido en el rescate conjunto de marineros del pesquero FV Argos Georgia, que se hundiera en julio del 2024, y que permitiera salvar a catorce vidas.

El homenaje resalto la habilidad, profesionalismo y resistencia de FPV Lilibet en condiciones extremadamente hostiles durante los intentos de búsqueda y rescate del pesquero FV Argos Georgia y en los cuales actuó como Coordinador en la escena del desastre.

El Capitán Ben Blackburn recibió el reconocimiento y premio ‘Emile Robin’ de la Sociedad por su liderazgo durante el incidente y también en nombre de la tripulación, la “Distinción a Tripulantes,” para cada uno de los integrantes de sus marineros, justamente en mérito a sus destacadas acciones, y funcionando con sentido de equipo.

Por su parte el gobierno de las Falklands dijo que permanecen latentes sus sentimientos hacia los seres queridos de aquellos quienes perdieron la vida como resultado del hundimiento del FV Argos Georgia.

‘En medio de tanta tragedia unas catorce vidas pudieron ser salvadas y el gobierno de las Islas quisiera en nombre de la totalidad de la comunidad, felicitar al Capitán Ben y su equipo por el más que bien merecido elogio, a la vez resaltar su gratitud hacia los esfuerzos mayúsculos de todos aquellos involucrados en la respuesta a la tragedia, sea en tierra, mar y desde el aire, tanto en nuestras Islas como en el exterior.