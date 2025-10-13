Los 20 rehenes israelíes supervivientes entregados a Israel a través de la Cruz Roja

A algunos rehenes se les permitió hacer videollamadas con sus familias antes de ser liberados

Los últimos 20 rehenes israelíes vivos, que permanecieron cautivos durante 738 días desde el ataque del 7 de octubre de 2023, fueron liberados por la organización terrorista pro-palestina Hamás y regresaron a Israel este lunes por la mañana. Fueron entregados a la Cruz Roja en dos grupos en Gaza. La organización internacional confirmó que todos podían caminar y se encontraban en condición estable.

Acto seguido, fueron trasladados a la base militar de Reim en Israel para recibir los controles médicos iniciales, ducharse y cambiarse de ropa antes de ser trasladados en avión a hospitales para recibir tratamiento adicional.

Poco antes del mediodía, hora local, Israel comenzó a liberar a los primeros 2.500 prisioneros palestinos a cambio de los rehenes, incluyendo altos funcionarios de Hamás y otras organizaciones terroristas.

A algunos rehenes se les permitió realizar videollamadas a sus familias justo antes de su liberación. Los medios israelíes publicaron imágenes de estas llamadas, que fueron criticadas como un intento propagandístico de Hamás de presentarse como bondadosa. Las actividades de este lunes se llevaron a cabo sin la fanfarria habitual de Hamás.

Una multitud se reunió en el monumento conmemorativo de los rehenes en Tel Aviv la madrugada del lunes para esperar, celebrar y cantar canciones como el hebreo “Habay'ta” (¡A casa!) tras conocerse la noticia.

Estas medidas forman parte de un plan de paz para poner fin a la guerra en Gaza, negociado por el presidente estadounidense, Donald Trump.

El líder republicano llegó a Israel este lunes y fue recibido por el primer ministro, Benjamín Netanyahu. El mandatario norteamericano tiene previsto dirigirse al Knéset (parlamento israelí).

El alto el fuego entre Israel y Hamás entró en vigor el viernes al mediodía, hora local. Israel ha completado la retirada de sus tropas militares a una línea preaprobada dentro del territorio palestino.

Asimismo, se han reanudado las entregas de ayuda a Gaza y cientos de miles de palestinos han regresado al norte de la Franja, a menudo encontrando sus hogares reducidos a escombros.