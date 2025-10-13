Falklands, recibe fuerte respaldo en conferencias de partidos políticos británicos

La Foreign Secretary MP Yvette Cooper con Richard Hyslop representante de FIGO y el legislador MLA Birmingham

Representantes del Gobierno de las Islas Falkland nuevamente se reunieron con importantes figuras políticas del Reino Unido durante la ronda de conferencias de partidos políticos británicos. El equipo se entrevistó con parlamentarios de los tres partidos, incluyendo a la Foreign Secretary, Secretaria de Salud, Ministro de Territorios de Ultramar y también el Ministro de las Fuerzas Armadas, al igual que con la líder de la oposición y la Foreign Secretary sombra.

A pesar que este año es electoral en las Falklands (en diciembre y campaña electoral larga en noviembre), el gobierno de las Falklands se lució con un nuevo despliegue para la temporada de conferencias de partidos, con un diseño contemporáneo y más informático, además de elementos interactivos para permitir a los delegados partidarios enterarse más a fondo sobre las Falklands, su modernidad y planes de futuro, así como la lucha permanente por el derecho irrenunciable a la auto determinación.

En la conferencia del partido Liberal-Demócrata el gobierno de las Islas también participó de un foro en que se discutió la pesca ilegal y sin regular en el Atlántico Sur al igual que el impacto del Agujero Azul frente a las costas de Patagonia para las Falklands. La reunión y discusión tuvo como anfitrión al diputado Liberal-Demócrata MP Edward Morello junto a los panelistas, el propio legislador de Falklands, MLA John Birmingham, Lucy Kay de la organización ‘Open Seas’, y el Liberal Demócrata Dr. Al Pinkerton.

MLA Birmingham dijo que “me sentí muy honrado de representar a las Islas Falkland en las conferencias este año de los partidos políticos, y disfrute mucho hablando a tantos concurrentes sobre el derecho del pueblo de Falklands a ejercer su autodeterminación, a decidir su futuro, sobre nuestro maravilloso medio ambiente y la pujante economía de las Falklands”

“Las conferencias de los partidos políticos británicos han sido una vez más excepcionalmente atareadas, y estuve particularmente satisfecho de encontrarme con tantos políticos de primera línea de los grandes partidos, al igual que tantos otros representantes mientras estuve en Liverpool, Birmingham y Bournemouth donde se congregaron Laboristas, Conservadores y Liberales Demócratas respectivamente”.

El representante del gobierno de Falklands ante el Reino Unido y Europa, Richard Hyslop agregó, “una vez más hemos sido deslumbrados con el éxito de las conferencias de los Partidos en lo que refiere al Gobierno de las Islas Falkland. Desde una reunión más que bien atendida organizada en la conferencia de los Liberales-Demócratas hasta nuestro stand en las conferencias Laborista y de Conservadores, en momentos desbordadas, nos hemos visto alentados por el amplio apoyo que las Falklands continúan a recibir de los principales partidos políticos del Reino Unido, y como siempre, nos adelantamos a seguir trabajando muy duro para promover estas relaciones en el Parlamento del Reino Unido como en las administraciones devueltas, para asegurarse que las Islas Falkland permanezcan como tema de suma importancia para los parlamentarios y partes interesadas”.

(Fotos gentileza de FIGO)