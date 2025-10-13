Falklands: monedas conmemorativas y motivos para ilustrar acuñamiento

Los millones de pingüinos o apenas unos pocos en las Islas son una marca de referencia para las Falklands

La emissión de monedas conmemorativas de las Islas Falkland fueron motivo de debate entre los miembros de la Asamblea Legislativa, del momento que algunos apoyaron ilustrarlas con imágenes de la Familia Real británica y el Palacio de Buckingham.

Pero otra posición sostuvo que era muy loable demostrar fidelidad para con la familia real y podía resultar hermoso en una moneda, “lo cierto es que no son grabaciones estrictamente resonantes con las Islas Falkland en particular”, expresó la legisladora MLA Teslyn Barkman.

Intervino entonces el Secretario de Finanzas de las Islas quien adelantó que estaban auscultanto el mercado de coleccionistas, a nivel mundial, para lograr un mayor interés sobre las monedas de parte de ese sector tan determinante para las nuevas emisiones.

Reveló que se habia firmado un contrato con la emisora Tower Print a cinco años y estaba previsto que se hiciera el acuñamiento de diez series de monedas conmemorativas cada año.

La legisladora MLA Teslyn Barkman remató diciendo que probablemente haya un límite en cuanto al número de pinguinos que pueden aparecer grabados en una moneda, “pero tenerlos como tema referente a las Falklands tendría tanto más sentido”.