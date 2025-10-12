Falklands, temporada de turismo con protección especial para las pingüineras

La Directora Ejecutiva de la Oficina de Turismo, Stephanie Middleton

La Directora Ejecutiva del Directorio de Turismo de las Islas Falkland, Ms. Steph Middleton detalló esta semana en un informe de pre-temporada, que había resultado especialmente “exigente” cumplir con todos los cursos para guías de turismo y las distintas evaluaciones del funcionamiento en el sector turismo, uno de los pilares de la economía de las Islas.

En el informe presentado en una reunión de operadores celebrada en el Centro de recepción de pasajeros del Muelle, Ms. Middleton comenzó por agradecer, en nombre de la Dirección de Turismo a todos aquellos que colaboraron en las distintas tareas de evaluación.

Asimismo se anticipó que para la temporada 2025/26, para poder operar desde el Centro de Recepción en el Muelle, los proveedores de excursiones y tours para los turistas deben completar unas fichas de evaluación para poder ser acreditados como Guías Turísticos.

La excepción será para todo aquel que haya estado operando en el Centro de Recepción, JVC, previo a la temporada 2027/18, y la intención es que todos aquellos operando desde JCV sean guías turísticos registrados.

También se informó que las pautas para aquellos proveedores de tours que visiten Gypsy Cove (pingüineras) en este año han sido alteradas en algo: esta temporada no alcanzara con una relación de un guía por cada 16 pasajeros/turistas.

En lugar de eso, todo operador que lleve a Gypsy Cove más de cien pasajeros en un solo día, deberá contar con un representante permanente localizado en dicho sitio, ante todo por la logística para el estacionamiento de vehículos, y cualquier otro asunto que pueda surgir.

Nuevamente se recuerda a todos los operadores que continúa a regir la relación de un guía, cada 16 turistas, enfatizándose que dichos guías deben permanecer con el grupo de turistas. No es aceptable contar con guarda parques o guías esperando en York eBay; en otras palabras los turistas deben estar escoltados por el guía ida y vuelta al sitio. Límites fijados con cuerdas han sido nuevamente montados en los lugares, y a todos nuestros operadores se les solicita que respeten las líneas demarcadoras.

Gripe Aviar

Las medidas relativas a la gripe aviar permanecen tal cual han sido establecidas durante la temporada de turismo, y todos los visitantes deben seguir al pie de la letra las medidas de bioseguridad que existen, y eviten de toda forma tocar y manejar aves muertas o enfermas.

Para proteger dichos sitios, se han introducido alfombras con desinfectantes tanto en Yorke Bay como en Gypsy Cove y que serán rellenadas diariamente. Reemplazan a las botellas con fumigadores utilizados en años previos. Dichas alfombras deben ser utilizadas por todos los visitantes cuando ingresen y cuanto salen de dichos sitios. Cualquier sospecha de alguna ave enferma debe ser informada de inmediato a birdflu@naturalresources.gov.fk

Por otra parte se informó que el Servicio Aéreo de Falklands, FIGAS anticipa contar al momento con tres a cinco aviones disponibles para la temporada. Empero también reveló que la contratación de personal técnico calificado se sigue manteniendo como un desafío para la aerolínea. Igualmente FIGAS sigue con su proyecto actual de reemplazo de la flota, y se aguarda la llegada de un nuevo avión para abril del 2026.