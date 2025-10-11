Mercosur y Canadá reanudan negociaciones sobre TLC

Los negociadores y técnicos se reunieron el viernes en Brasilia.

Canadá y el Mercado Común del Sur (Mercosur) siguieron explorando este viernes la posibilidad de un acuerdo de libre comercio (TLC) durante una reunión celebrada en Brasilia entre los principales negociadores y equipos técnicos.

La reanudación de las negociaciones se produce tras la visita del ministro de Comercio Internacional de Canadá, Maninder Sidhu, a Brasil en agosto de 2025, donde se reunió con el vicepresidente Geraldo Alckmin. En esa ocasión, ambas partes reafirmaron su interés en profundizar el diálogo económico y reactivar la agenda de negociaciones.

Entre los temas que se están debatiendo se encuentran el acceso a los mercados, la facilitación del comercio, las barreras técnicas, las medidas sanitarias y fitosanitarias, los servicios y las inversiones, la propiedad intelectual y las cuestiones medioambientales.

Según fuentes del Gobierno brasileño, esta medida refleja el compromiso del Mercosur de buscar acuerdos comerciales modernos, equilibrados y mutuamente beneficiosos.

El Ministerio de Industria de Brasil, también dirigido por Alckmin, explicó que las negociaciones con Canadá seguían el modelo de las ya concluidas con Singapur, la Unión Europea (UE) y la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), un grupo de países no pertenecientes a la UE que comprende Islandia, Noruega, Suiza y Liechtenstein. (Fuente: Agencia Brasil)