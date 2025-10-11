Brasil: Operativo policial deja siete sospechosos del Comando Vermelho muertos

El gobernador del estado de Río de Janeiro, Cláudio Castro, elogió los resultados

Una misión llevada a cabo este viernes por la Policía Militar y Civil de Río de Janeiro contra la mayor organización criminal de la ciudad, el Comando Vermelho, se saldó con al menos siete muertos y 19 detenidos.

La “Operación Contención” tenía como objetivo frenar la expansión del Comando Vermelho y desmantelar su estructura financiera, logística y operativa, según explicaron las autoridades brasileñas.

Al menos siete presuntos delincuentes murieron en los enfrentamientos, entre ellos un importante narcotraficante que, según se informa, estaba relacionado con el asesinato de un policía en mayo.

Seis muertes se produjeron en el barrio de Morro do Juramento, y la otra, además de múltiples detenciones, tuvo lugar en la favela Complexo da Mangueirinha. La operación se extendió a otras zonas, incluida la parte occidental de la ciudad.

La acción se produjo tras la muerte, justo un día antes, de Ygor Freitas de Andrade, alias “Matuê”, un importante líder del Comando Vermelho.

La policía informó de la incautación de diez rifles, ocho pistolas y grandes cantidades de drogas.

El secretario de la Policía Civil, Felipe Curi, declaró que, desde el inicio de la “Operación Contención” en abril, la policía ha capturado a 98 delincuentes y “neutralizado” a otros 10 en enfrentamientos.

El gobernador del estado de Río de Janeiro, Cláudio Castro, elogió los resultados y reafirmó su compromiso con la lucha contra la delincuencia.

“En Río de Janeiro, quienes eligen el camino de la delincuencia saben que se encontrarán con un estado firme, presente y del lado de quienes quieren vivir en paz”, afirmó.