Asunción gana puja con Río para organizar Juegos Panamericanos de 2031

Este evento situará a Paraguay en el centro del deporte mundial, señaló Peña

Tras una presentación y una sesión de preguntas este viernes en la Asamblea General de Panam Sports en Santiago de Chile, Asunción fue elegida por 28 votos contra 24 frente a su rival, Río-Niterói (Brasil), para organizar los Juegos Panamericanos de 2031, lo que supone la primera vez que Paraguay será sede de esta importante competición olímpica continental.

La propuesta ganadora de Asunción incluye importantes construcciones, como una Villa Panamericana, un Estadio de Atletismo y un nuevo estadio en el Parque Olímpico, que complementarán las instalaciones ya utilizadas para recientes eventos juveniles.

La decisión fue recibida con gran júbilo por parte de los funcionarios nacionales, que destacaron la importancia histórica de la victoria.

“Por primera vez en nuestra historia, organizaremos este evento continental, situando a Paraguay en el centro del deporte mundial. En 2031, estaremos unidos, orgullosos y listos para mostrar al mundo la fuerza y la pasión de nuestro pueblo”, afirmó el presidente Santiago Peña.

El titular del Comité Olímpico Paraguayo, Camilo Pérez, expresó su gratitud por el apoyo y señaló que el éxito del país como sede de los recientes Juegos Panamericanos Juveniles sirvió como su mejor carta de presentación. “Muchas gracias a todos; sé que a veces apoyar a David cuesta un poco más, pero queremos estar seguros con Goliat”, subrayó.

Por su parte, el ministro de Deportes, César Ramírez, destacó que los juegos serán una oportunidad tanto para el desarrollo deportivo nacional como para que Paraguay “demuestre al mundo que estamos preparados para grandes cosas”.