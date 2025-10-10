Trump sugiere expulsar a España de la OTAN

España es el “único rezagado” que “no tiene excusas” para esta resistencia, argumentó Trump

El presidente estadounidense, Donald Trump, sugirió que España debería ser expulsada de la OTAN por no comprometerse con el nuevo aumento del objetivo de gasto en defensa de la alianza.

En una intervención en el Despacho Oval junto al presidente finlandés, Alexander Stubb, Trump se jactó de haber conseguido un compromiso “casi unánime” de los miembros de la OTAN en la cumbre de junio para elevar su objetivo de gasto en defensa al 5% del PIB anual para 2035, y señaló a España como la “única rezagada” que “no tiene excusa” para esta resistencia. “Quizás deberían expulsarlos de la OTAN, francamente”, mencionó Trump explícitamente.

El nuevo objetivo del 5% reemplaza el anterior objetivo del 2% de la alianza, desglosándose en un 3,5% para defensa básica y un 1,5% para áreas como infraestructura y ciberseguridad. España actualmente destina la menor proporción del PIB a defensa entre los miembros de la OTAN, con entre un 1,2% y un 1,3%.

En Madrid, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, insistió en haber conseguido una exención para su país, por la cual no necesitaría alcanzar el umbral del 5%. España propuso un objetivo más modesto del 2,1% del PIB para fines de año. Sánchez afirmó además que cualquier aumento mayor del gasto requeriría cientos de millones en recortes a los servicios públicos. “España es miembro de la OTAN de pleno derecho y está comprometida con ella. Cumple sus objetivos al igual que Estados Unidos”, indicó el jefe de Gobierno.

Además, la ministra de Defensa española, Margarita Robles, había descartado previamente el objetivo del 5% como “absolutamente imposible”, argumentando que las industrias de defensa europeas carecen de la mano de obra cualificada y las materias primas necesarias para expandir la producción y satisfacer tal demanda.

A pesar de la presión de Trump sobre sus aliados, las contribuciones estadounidenses a la OTAN como porcentaje del PIB han disminuido en la última década (del 3,7% al 3,2% del PIB entre 2014 y 2024). Sin embargo, sigue siendo, por mucho, el mayor contribuyente a la alianza, a la que aporta casi el doble que el resto de los miembros del tratado juntos.