Putin admite que Rusia derribó un avión Embraer de Azerbaijan Airlines

Putin (der.) hizo el anuncio durante una reunión con Aliyev en Tayikistán

El presidente ruso, Vladimir Putin, admitió públicamente el jueves que las defensas aéreas de su país fueron responsables del derribo, el 25 de diciembre de 2024, de un avión Embraer 190 de fabricación brasileña de Azerbaijan Airlines (AZAL), en el que murieron 38 personas.

Putin declaró que el avión, que volaba desde Bakú y se preparaba para aterrizar en Grozni (Chechenia, Rusia), fue alcanzado por fragmentos/restos de misiles disparados por las defensas aéreas rusas que intentaban interceptar un dron ucraniano. Las autoridades azerbaiyanas habían declarado previamente que el avión fue alcanzado por fuego ruso y se estrelló en Kazajistán tras intentar aterrizar.

La admisión y las conversaciones posteriores tuvieron lugar durante una reunión bilateral entre Putin y el presidente azerbaiyano, Ilham Aliyev, en una cumbre en Tayikistán.

El presidente Aliyev agradeció a Putin su papel “personal” en la supervisión de la investigación y la “amplia información” proporcionada. También expresó su confianza en que la investigación sería objetiva e imparcial, lo que sugiere una distensión en las relaciones que se habían deteriorado tras el accidente. Además, describió a Rusia como una nación amiga.

“Usted personalmente está controlando el proceso de investigación, y no tenemos ninguna duda de que establecerá todos los hechos de manera imparcial”, dijo Aliyev a Putin, quien prometió castigar a los responsables del incidente y le aseguró a Aliyev que Rusia cumpliría con todas sus obligaciones en materia de indemnización a las familias de las víctimas. Putin también afirmó que se realizaría una evaluación legal de las acciones de todos los involucrados.

El incidente, en el que murieron 38 de las 67 personas a bordo, deterioró las relaciones entre ambos países, y Aliyev había declarado previamente que se estaba preparando una demanda contra Rusia.