Perú: Congreso destituye a Boluarte por incapacidad moral

La primera mujer presidenta de Perú, ejerció el cargo durante dos años y diez meses, tras asumir a finales de 2022 por el impeachment de su predecesor y excompañero de fórmula, Pedro Castillo

El congresista Jerí juró como presidente interino hasta las elecciones de abril próximo

El Congreso unicameral peruano destituyó a Dina Boluarte de la presidencia la noche del jueves, alegando su “incapacidad moral permanente”. En un procedimiento expedito, el titular del Congreso, José Jiri, juró como presidente interino tan solo seis meses antes de las elecciones de 2026.

El Parlamento aprobó cuatro mociones de “incapacidad moral permanente” con una abrumadora mayoría de 122 votos a favor de 130, superando ampliamente los 87 votos requeridos. Las mociones citaban las deficiencias de Boluarte para abordar la creciente inseguridad pública y el crimen organizado en el país.

El detonante de este desenlace fue el sonado ataque armado sufrido por el popular grupo de cumbia Agua Marina en una instalación del Ejército en Lima la noche del domingo, que desató una gran indignación pública por la inacción del gobierno contra la delincuencia.

El derechista Jiri estará a cargo del ejecutivo hasta las elecciones generales.

Boluarte, la primera mujer presidenta de Perú, ejerció el cargo durante dos años y diez meses, tras asumir a finales de 2022 por el impeachment de su predecesor y excompañero de fórmula, Pedro Castillo. A pesar de no tener partido ni bloque político propio, contó con el apoyo de las fuerzas conservadoras del Congreso que finalmente promovieron su destitución, con un índice de aprobación del 3% según encuestas recientes.

Durante su mandato, el Ministerio Público abrió numerosas investigaciones contra Boluarte, por casos que incluyen la violenta represión de las protestas sociales (2022-2023) con decenas de muertos, su presunto enriquecimiento ilícito en el escándalo del “Rolexgate” y otros posibles delitos, como el supuesto favorecimiento de la fuga de un líder político y la omisión de notificar al Congreso sobre operaciones de cirugía estética.

Boluarte se suma a una lista de presidentes peruanos —entre ellos Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra y Pedro Castillo— que han sido destituidos desde 2018 bajo la cláusula de “incapacidad moral permanente”.

Jerí asumió el poder ejecutivo del Perú, tal como lo establece la Constitución cuando no hay vicepresidente. Boluarte ocupaba ese cargo durante el gobierno de Castillo y fue ascendida tras su destitución.

“Hoy, asumo humildemente la Presidencia de la República por sucesión constitucional para instalar y liderar un gobierno de transición de empatía y amplia reconciliación nacional, para lo cual debemos construir juntos acuerdos mínimos”, declaró Jerí al juramentar su cargo.

El controvertido legislador de 38 años asumió la presidencia del Congreso en agosto. El congresista de izquierda José Quito advirtió que Jerí “no duraría ni una semana en el cargo, porque la calle lo expulsaría”.