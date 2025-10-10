Fue ratificado y se cumple alto el fuego entre Israel y Hamás

El gobierno israelí ratificó este jueves el acuerdo de alto el fuego negociado por el presidente estadounidense Donald Trump y otros mediadores con el grupo terrorista pro-palestino Hamás, según el cual todos los rehenes serán liberados en los próximos días.

Fuentes militares israelíes confirmaron este viernes que el alto el fuego está vigente desde el mediodía, hora local. Sin embargo, “las fuerzas israelíes del Comando Sur están desplegadas en la zona y continuarán operando para eliminar cualquier amenaza inmediata”.

Según el acuerdo, Israel debía retirarse parcialmente de Gaza, y Hamás debe liberar a todos los rehenes restantes a cambio de cientos de prisioneros palestinos.

Se cree que aproximadamente 20 cautivos israelíes siguen vivos. El acuerdo contempla la liberación de todos los rehenes, tanto vivos como fallecidos. Por otro lado, la lista exacta de prisioneros palestinos que serán entregados aún se está redactando. Asimismo, Hamás debe compartir información sobre los restos de los rehenes muertos cuyo paradero se desconoce.

El acuerdo, primera fase de una iniciativa más amplia liderada por Trump para poner fin a la guerra de dos años, permite la entrada de ayuda alimentaria y médica a Gaza. Las futuras etapas del plan de Trump, incluyendo cómo se gobernará Gaza tras la guerra y el destino final de Hamás, aún están pendientes de debate. El mandatario republicano afirmó que espera la liberación de los rehenes a principios de la próxima semana y que confía en que el acuerdo conduzca a una “paz eterna”.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se enfrentó a la oposición de su coalición de gobierno. Ministros de extrema derecha como Itamar Ben-Gvir prometieron votar en contra del acuerdo y amenazaron con derrocar al gobierno si Hamás no se desmantela tras el regreso de los rehenes.

Estados Unidos planea desplegar 200 soldados en Oriente Medio para supervisar el cumplimiento del alto el fuego. Tropas de Egipto, Catar, Turquía y posiblemente los Emiratos Árabes Unidos también formarán parte del equipo de monitoreo. No está previsto el despliegue de efectivos estadounidenses en Gaza.

Brasil, entre otros países, acogió con satisfacción el acuerdo, destacando su dimensión humanitaria y reafirmando su apoyo a una solución de dos Estados. El enviado especial de EE UU, Steve Witkoff, y el yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner, participaron junto a Netanyahu en la reunión del gabinete antes de la aprobación.

Tras ello, Trump confirmó que viajaría el domingo, primero a Egipto para asistir a la ceremonia de firma del acuerdo, y posteriormente a Israel, donde ha sido invitado a dirigirse a la Knéset.

La guerra comenzó después de que militantes liderados por Hamás atacaran comunidades israelíes el 7 de octubre de 2023, matando a 1200 personas y tomando 251 rehenes. La posterior respuesta militar de Israel causó numerosas bajas en Gaza.