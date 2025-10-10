Falklands, Gobierno informó sobre puestos públicos y transparencia en el sector petrolero

El legislador MLA Spink explicó algunas diferencias en cuanto al número efectivo de funcionarios públicos, vacantes y el monto que se desembolsa en el rubro Personal del FIG

A MLA Teslyn Barkman le tocó argumentar en favor del fino equilibrio que debe aplicar el gobierno de Falklands en su apoyo al sector petrolero

La plantilla de funcionarios del gobierno de las Islas Falkland, FIG, se calcula se incrementó en unos 120, entre 2021 y 2025, o sea durante el periodo de ejercicio de la actual Asamblea Legislativa electa, en los hechos el autogobierno de las Islas.

El tema surgió a partir de una pregunta elevada a los integrantes del Legislativo por un ciudadano reunido en consulta pública abierta celebrada en setiembre, y correspondió al legislador MLA Gavin Short brindar una respuesta.

Según explicó MLA Short en 2021 la plantilla de FIG contabilizaba 714 personas con un costo anual para el erario de £28.1 millones, en tanto al 30 de setiembre del 2025, el número era de 832 funcionarios con un costo, a la fecha mencionada, de £25.8 millones. Al entrar en más detalles MLA Short dijo que el incremento de unos 120 funcionarios correspondería al llenado de vacantes que ya estaban presupuestadas, especialmente en lo referente a “servicios de primera línea”, como son los servicios de salud y sociales, además de educación y obras públicas.

“La mayoría de los incrementos de personal entre 2021 y 2025 fueron para facilitar la expansión y mejoramiento de los ‘servicios de primera línea’ y de esta forma además cumplir con la entrega de prioridades establecidas en los Planes de las Islas dispuestos por las distintas Asambleas Legislativas”.

Empero varios miembros de la asamblea púlica marcaron inquietud por el manejo de las cifras, particularmente las referidas al año en curso, demandando que se brinde el desembolso anual, pues se entendia que “no eran las cifras correctas, y…necesitamos saber el gasto anual”.

El legislador MLA Roger Spink concordó con la demanda aunque también agregó que la respuesta necesitaba de más trabajo, “del momento que se precisa más claridad en cuanto a dónde se generan y están dichos costos,” pues “no nos brindan un panorama completo de la situación”.

MLA Short agregó entonces que según sus cálculos el incremento fue de unos 52.2 puestos de trabajo, lo cual dijo, “creó cierta confusión sobre la información efectivamente brindada.”

Luego del cuestionamiento de otro legislador, MLA Jack Ford afirmando que la información no era totalmente incorrecta, desde el auditorio se insistió, “si se pretende comparar año con año, deben asegurarse para empezar que el calendario con los diferentes años a comparar es correcto”.

En cuanto a las vacantes y para clarificar de lo que se estaba hablando, MLA Spink explicó que en cualquier momento, existen entre 120 a 150 vacantes y “por tanto hay dos cosas diferentes, está lo que establece y nos indica la plantilla, y lo que realmente estamos pagando. “Los costos de personal están incluidos dentro del presupuesto de cada año, en tanto el número de vacantes se informa a la Comisión Permanente de Presupuesto”.

MLA Spink luego explicó cómo es el tema del incremento en el número de funcionarios y el sistema de contratos de FIG, por ejemplo para el servicio informático o servicios médicos, servicios los cuales luego pudieron ser convertidos para funcionarios locales. Como resultado de esto, parecería que se ha incrementado el núero de funcionarios, pero no necesariamente se han incrementado los costos. En realidad se ha podido alcanzar un ahorro, mediante empleos generados en FIG, en lugar de los contratos de servicios”

MLA Teslyn Barkman agregó que la pregunta referida a la creación de puestos de trabajo, “en verdad durante el mandato de la actual Asamblea Legislativa muchos se habían eliminado”.

Sulivan House.

Otro asunto que se planteó entre algunos de ls participantes de la asamblea publica fue los costos propuestos para el remoblamiento de Sulivan House. Dicha edificación de larga historia ya que en su tiempo albergó al Secretario Colonial de las Falklands y posteriormente, hasta muy reciente como residencia del Administrador General del gobierno de las Islas, y que ahora se ha decidido convertirlo en un complejo de oficinas.

El legislador MLA Pete Biggs explicó que los costos de reamoblamiento son de unas £50.000 cada cuatro años, y que en 2017, cuando la instalación del último Administrador General, se tuvo que reconstruir el garaje y un palier. Empero los costos estimados para la reconversión a oficinas de Sulivan House, todavía deben determinarse, aunque de todos modos el amoblamiento interno se espera alcance las £50.000, con un minimo de trabajos de ajustes internos.

Pero MLA Biggs también agregó que las reformas en el exterior de la residenvia, rondarían en el entorno de £30.000 con el objetivo principal de la creación de una playa de estacionamiento. MLA Spink intervino afirmando que están aguardando el costo final de las obras, previo a la aprobación o no de los trabajos de renovación, destacando que él personalmente no apoya dicha renovación y conversión.

Por su parte MLA Leona Roberts dijo que la idea de tener que gastar £50,000 cada cuatro años con la llegada de cada nuevo Adminitrador General, le quitaba el sueño, pero también entendía que el costo de convertir la residencia en un complejo de oficinas o de multi-ocupación resultaría “abrumadoramente caro,” pero asimismo dejar la residencia vacia “seria algo criminal” por el deterioro en que sucumburía. Detodos modos MLA Roberts se pronunció a favor del complejo de oficinas, afirmando que seria un uso razonable para la residencia.

Transparencia en la industria del petróleo

Otra pregunta que surgió en el debate público fue por qué el Consejo Ejecutivo de las Islas no había publicado el informe en el cual se deja trascender la contratación de personal para el Departamento de Minerales, y si FIG iba a ser lo suficientemente transparente en cuanto a los acuerdos y entendimientos con el sector de hidrocarburos.

La legisladora MLA Barkman sostuvo que el informe sería demorado en su publicación hasta tanto se cumpliera con todas las contrataciones de los puestos de trabajo que se han creado con ese fin.

“Se trata de un gesto de buena confianza por parte del gobierno hacia el sector petrolero, y en la habilidad del FIG para regular el sector, un tema sobre el cual tanto el Departamento como los MLAs (legisladores) son muy conscientes que debe ser conquistado y efectivamente asi lo viene aplicando, y precisa ser parte integral de todo el proceso”.

MLA Barkman admitió que no era un gran secreto, pero reconoció que existían sensibilidades geopolíticas y medio ambientales en torno a dicha industria. Cuando se le preguntó que principios serian aplicados en cuanto a la comunicación de informaciones respecto a acuerdos y entendimientos con el sector petrolero, incluyendo los términos de las licencias y cual seria el enfoque de FIG en la materia, Barkman respondió “el enfoque que hemos tomado en materia de transparencia es de ser sensibles a las necesidades para la creación de la industria, pero a la vez asegurando que la opinión publica pueda contar con información disponbile”.

Finalmente la legisladora expuso que existen muchos informes del Consejo Ejecutivo de las Islas publicados sobre el tópico de transparencia y el desarrollo de una industria petrolera