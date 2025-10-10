EE UU compra pesos argentinos para rescatar a Milei de una “aguda iliquidez”

Bessent le dio un salvavidas a Milei para sus dos años restantes en el cargo

El secretario del Tesoro de EE UU, Scott Bessent, anunció este jueves un swap de divisas con Argentina, mediante el cual Washington obtendría pesos del país sudamericano a cambio de 20.000 millones de dólares, tras intensas reuniones en Washington con el ministro de Economía, Luis Toto Caputo.

“Quiero aprovechar para expresar mi enorme agradecimiento por su apoyo inquebrantable a nuestro país. Gracias por su gran compromiso y el de todo el equipo en el Tesoro, al cual le estoy profundamente agradecido por sus incansables esfuerzos, profesionalismo, y su dedicación demostrada durante nuestras reuniones en Washington. Esta semana de arduo trabajo ha establecido una base sólida para los objetivos mutuos que nos hemos fijado,” escribió Caputo en X en un mensaje dirigido a Bessent.

Por su parte, el secretario ratificó el firme compromiso de su país con Argentina, reconociendo la aguda iliquidez a pesar de los sólidos fundamentos económicos de Buenos Aires y las reformas estructurales en curso. El Tesoro está dispuesto a tomar “cualesquiera medidas excepcionales que sean necesarias para estabilizar los mercados”, afirmó Bessent. “El Tesoro de EE UU concluyó cuatro días de intensas reuniones con el ministro Luis Caputo y su equipo en Washington. Conversamos sobre los sólidos fundamentos económicos de Argentina, incluyendo los cambios estructurales ya en marcha que generarán importantes exportaciones en dólares y reservas de divisas”, señaló.

El Tesoro enfatizó el compromiso del presidente Donald Trump con el fortalecimiento de aliados que apoyan el comercio justo y la inversión estadounidense, y señaló que los empresarios estadounidenses estaban deseosos de invertir en el país sudamericano, dada la agenda de reformas de Argentina, que busca una libertad económica fiscalmente sólida mediante menores impuestos, mayor inversión y creación de empleo en el sector privado, un asunto de “importancia sistémica” y un interés estratégico para la Casa Blanca.

Por otro lado, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, elogió las acciones de Washington y confirmó que su agencia estaba “plenamente alineada” con la “prudente estrategia fiscal” de Argentina, basada en “disciplina fiscal y un sólido régimen cambiario”, justo antes de las elecciones intermedias de este mes, que podrían condicionar los dos años restantes de La Libertad Avanza (LLA) del presidente Javier Milei en la Casa Rosada.

“Revisamos el amplio consenso político en Argentina para la segunda mitad del mandato del presidente @JMilei”, explicó Bessent.

Trump y Milei se reunirán en Washington el 14 de octubre.