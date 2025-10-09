Venezuela promete defenderse en caso de ataque estadounidense

“Si los gringos atacan, responderemos”, insistió Maduro

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, emitieron fuertes advertencias este miércoles, anunciando preparativos en respuesta al despliegue naval estadounidense y sus presuntas acciones agresivas en el Caribe.

Maduro afirmó que Venezuela está cada vez más preparada para defenderse de Estados Unidos, al que acusó de buscar una “guerra en el Caribe y Sudamérica” ​​e intentar un “cambio de régimen” para robarle recursos como el petróleo y el oro. “Si los gringos atacan, responderemos”, insistió.

También anunció la activación “sorpresa” de zonas de defensa integral en todo el país, comenzando en La Guaira y Carabobo, como parte de las medidas preventivas.

Mientras tanto, Padrino López acusó a Estados Unidos de planear el despliegue de fuerzas especiales para llevar a cabo acciones disruptivas en Venezuela, incluyendo sabotajes a servicios vitales (electricidad, gas, distribución de alimentos) y asesinatos selectivos.

Informó sobre los ejercicios en curso de la Operación Independencia 200, diseñados para fortalecer la capacidad operativa del país y evitar la “parálisis estratégica” que busca Estados Unidos.

Estos ejercicios incluyen 27 acciones territoriales enfocadas en asegurar infraestructura crítica como complejos petroleros, centrales eléctricas y hospitales, y en prevenir el establecimiento de una “posición enemiga” o bloqueos navales.

Padrino López afirmó que Estados Unidos está utilizando acusaciones de narcotráfico como pretexto, y que su verdadero objetivo es forzar un cambio de gobierno debido a la riqueza de Venezuela. Destacó que las fuerzas armadas tienen un alto nivel de cohesión para contrarrestar las presuntas amenazas.