Escritor húngaro László Krasznahorkai recibe Premio Nobel de Literatura

Su editor se refiere a Krasznahorkai como el “maestro de la alucinación literaria”

El escritor húngaro László Krasznahorkai fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura 2025 por su “obra cautivadora y visionaria que afirma el poder del arte en medio del horror apocalíptico”, anunció Mats Malm, Secretario Permanente y Portavoz de la Academia Sueca, este jueves en Estocolmo.

El jurado elogió la “extraordinaria vitalidad lingüística” de Krasznahorkai, su “poderoso estilo épico de inspiración musical” y su “gran belleza lírica”, lo que lo sitúa en la tradición literaria centroeuropea de Franz Kafka y Thomas Bernhard.

Su primera novela, “Satanstango”, publicada en 1985, y muchas otras obras han recibido premios internacionales. Algunas de ellas han sido llevadas al cine.

Krasznahorkai nació el 5 de enero de 1954 en Gyula, Hungría. Estudió primero Derecho en Szeged, luego Lengua y Literatura Húngara y Filosofía en Budapest. Actualmente reside la mayor parte del año en Viena y Trieste.

El ganador, famoso por su estilo absurdo y su grotesca exageración, expresó su felicidad y orgullo, afirmando que no esperaba la “fantástica noticia”. Agradeció a sus lectores y deseó que la gente recuperara su capacidad de fantasía. Planeaba celebrarlo con “oporto y champán” en Fráncfort.

Pero antes, tendría que lidiar con la burocracia germana y visitar el “Anmeldeamt” (oficina de registro civil) para anotar su residencia en Alemania, ya que, al momento del anuncio, el autor de 71 años se encontraba en Fráncfort visitando a su editor S. Fischer Verlag.

“Estoy muy feliz y orgulloso de formar parte de un elenco que incluye a tantos escritores y poetas verdaderamente grandes”, declaró Krasznahorkai.