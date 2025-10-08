Premio Nobel de Física para investigadores de EE UU, Reino Unido y Francia especializados en mecánica cuántica

El Premio Nobel de Física 2025 ha sido otorgado a tres investigadores: John Clarke (Reino Unido), Michel H. Devoret (Francia/EE. UU.) y John M. Martinis (EE UU.), por su trabajo en mecánica cuántica, según anunció este martes la Academia Sueca.

Los científicos fueron galardonados por sus investigaciones y experimentos, realizados principalmente desde la década de 1980, que condujeron al descubrimiento del efecto túnel cuántico macroscópico y la cuantización de la energía en un circuito eléctrico.

Su trabajo demostró que los efectos cuánticos, como el “túnel” de una partícula a través de una barrera, pueden producirse en un sistema lo suficientemente grande como para ser observado en un circuito eléctrico.

Esta investigación es fundamental para comprender cómo funciona la mecánica cuántica y es la base de todas las tecnologías digitales.

El Comité Nobel destacó que sus hallazgos fueron pioneros en la «próxima generación de tecnologías cuánticas», incluido el desarrollo de ordenadores cuánticos, criptografía cuántica y sensores cuánticos.

Los tres galardonados están afiliados a la Universidad de California, y Devoret también trabaja en la Universidad de Yale.

El anuncio sigue al del Premio de Medicina el lunes, y le seguirán los premios de Química, Literatura, Paz y Economía.

Los premios, cada uno valorado en 11 millones de coronas suecas, se entregarán el 10 de diciembre.