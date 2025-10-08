Falklands promueve con incentivos autos eléctricos y aislamiento en viviendas

Generosa ayuda financiera para la adquisición de vehículos y otros transportes eléctricos

Casi coincidente con el anuncio mundial que la generación de electricidad con fuentes alternativas ha alcanzado y camino a superar aquellas impulsadas con combustibles de origen fósil, las Islas Falkland, a pesar de su lejanía del bullicio y geográficamente distantes, también están aportando su esfuerzo a dicha transición a la energía verde.

En efecto la Corporación para el Desarrollo de las Islas ha anunciado un régimen de financiamientos no reintegrables para la adquisición de vehículos eléctricos tanto para uso comercial como para usuarios comunes.

Similarmente para mejorar la eficiencia térmica de las viviendas.

En el caso de de vehículos como camionetas, autos y similares para uso comercial o doméstico, el aporte financiero es de £5,0 en tanto para bicicletas y cuadriciclos la suma es de £1,500

Para ello se invita a los interesados concertar una cita para detallar el proyecto de futuro, las necesidades del emprendimiento, o en caso de una mayor información dirigirse al correo electrónico, reception@fidc.co.fk, o el teléfono 27211 o visitar en red, www.fidc.co.fk

En lo que respecta al mejoramiento de la eficiencia térmica de las viviendas de familia, el financiamiento no reintegrable se ajusta a los siguientes detalles:

Hasta las £5,000 , incluye aberturas en general, ventanas y puertas, para contar con doble resguardo, aislamiento, protección aislante para termo fones, cobertura de los caños de agua fría (para evitar su congelamiento) al igual que burletes y sellados para las corrientes de aire.

Es necesario anotarse para una cita donde discutir el proyecto, al igual que las necesidades que puedan presentar locales de comercio o de lo contrario dirigirse a, reception@fidc.co.fk, teléfono 27211 o visitar www.fidc.co.fk

Digamos además que con sus turbinas eólicas, las Islas Falkland, y aprovechando el viento casi incesante, hace ya varios años que la generación eléctrica de las Islas, entre un 45% y 55% se origina en dichas turbinas.

En el escenario internacional durante el primer semestre del 2025, la generación eléctrica en el mundo a partir de fuentes alternativas, (viento, sol, mareas), sigue creciendo e incrementándose, en tanto la de origen fósil se ha estancado y con una clara tendencia a disminuir en el porcentaje total. China que aun responde a una fuerte generación fósil, se ha convertido en la región del mundo donde más avanzan y con mayor intensidad las fuentes alternativas o verdes de energía.