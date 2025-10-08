Cartes ya no es significativamente corrupto para Washington

“¡Viva el gran Partido Colorado!”, escribió Cartes

La Embajada estadounidense en Paraguay confirmó este martes que el expresidente Horacio Cartes y su familia han sido exentos de las restricciones de visa impuestas por la Sección 7031(c) por presunta corrupción.

Leanne Cannon, Oficial de Comunicaciones de la Embajada, explicó que el Departamento de Estado ha eximido las restricciones de visa bajo la Sección 7031(c), lo que significa que Cartes ahora puede viajar a Estados Unidos, siempre que cumpla con los demás requisitos de visa. ”La Sección 7031(c) contiene disposiciones de excepción y exención que pueden permitir que una persona viaje a Estados Unidos bajo ciertas circunstancias si cumple con los demás requisitos para obtener una visa estadounidense. El Departamento de Estado ha eximido las restricciones de visa bajo la Sección 7031(c)“, dijo Cannon. ”Por ley, no estamos autorizados a comentar públicamente sobre asuntos individuales de visas”, agregó.

Esta decisión surge tras el anuncio de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de Estados Unidos había retirado la designación de Cartes como significativamente corrupto, levantando además todas las sanciones económicas y financieras en su contra.

En respuesta, Cartes, quien también preside el gobernante ANR (Partido Colorado) del presidente Santiago Peña, de quien es su mentor, expresó su gratitud en redes sociales por el apoyo recibido y afirmó que reafirmaba su compromiso de “servir con humildad”.

“Gracias al gran pueblo de Colorado por su apoyo, su lealtad y su inquebrantable fuerza. Nada supera la unidad de este partido y el amor por nuestro país. Hoy más que nunca, reafirmo mi compromiso de servir con humildad y gratitud. ¡Viva el gran Partido Colorado!”, escribió Cartes.