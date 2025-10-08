Argentina: Espert renuncia a la presidencia de la Comisión de Presupuesto de la Cámara Baja

Milei quiere que el diputado Bertie Benegas Lynch ocupe la presidencia de la Comisión de Presupuesto

José Luis Espert renunció a la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de Argentina, apenas horas después de retirar su candidatura a la reelección en medio de un escándalo que lo vincula con un narcotraficante buscado en el estado de Texas. Su candidatura empaña aún más la ya de por sí precaria situación que atraviesa La Libertad Avanza (LLA), del presidente Javier Milei.

“Le escribo para informarle mi renuncia a la Comisión de Presupuesto y Hacienda de esta Honorable Cámara. Atentamente”, indicó Espert en su misiva al presidente de la Cámara, Martín Menem.

Al renunciar a la presidencia de la comisión, Espert se anticipó a un posible escándalo el próximo miércoles, ya que varios bloques de la oposición planeaban exigir formalmente su destitución, dado que se debe dictaminar sobre el Presupuesto 2026 antes del 20 de noviembre.

Milei propuso al congresista (y baterista) Bertie Benegas Lynch como posible reemplazo. Hasta que se resuelva la situación, la comisión estará dirigida temporalmente por el vicepresidente Carlos Heller, de la opositora Unión por la Patria.

La decisión de Espert también provocó que los intentos de expulsarlo del Congreso perdieran impulso, ya que su mandato vence el 9 de diciembre. Aunque por el momento sigue siendo legislador en ejercicio, se espera que se mantenga alejado de la escena pública antes de las elecciones legislativas del 26 de octubre, para no dañar aún más la imagen del partido gobernante.

Sin embargo, no todos los diputados están de acuerdo en exonerar a Espert. Se ha informado que Facundo Manes y Victoria Tolosa Paz, por ejemplo, siguen interesados en su destitución.

Otros informes de prensa en Buenos Aires mencionaron a Espert como posible reemplazo de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien se postula al Senado y dejaría su cargo a partir del 10 de diciembre.