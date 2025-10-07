Trump cuestiona a Bad Bunny como artista del Super Bowl: “No sé quién es”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó la elección de Bad Bunny como protagonista del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl de 2026 y aseguró que desconoce al artista puertorriqueño. “Nunca he escuchado hablar sobre él. No sé quién es”, dijo en el programa Greg Kelly Reports (Newsmax). Añadió: “No sé por qué lo hacen… Es una locura”, en referencia a la NFL, que encarga la producción del show a Roc Nation, de Jay-Z, con patrocinio de Apple.

El debate estalló tras comentarios del presentador Greg Kelly —“la liga eligió al conejo Bad Bunny o como se llame”— y se amplificó en círculos conservadores. Corey Lewandowski, asesor del Departamento de Seguridad Nacional y exjefe de campaña de Trump en 2016, señaló que el ICE (agencia de migración) “estará presente en la Super Bowl” y advirtió: “Si estás en este país ilegalmente, vete a casa”.

Bad Bunny —ciudadano estadounidense nacido en Puerto Rico— es uno de los artistas latinos más influyentes a nivel global (tres Grammy, 12 Latin Grammy y el álbum más escuchado en la historia de Spotify). En septiembre, explicó que evitó incluir fechas en Estados Unidos continental en una gira por “preocupación por operativos del ICE” a las afueras de conciertos.

La NFL no ha atribuido la decisión a terceros. El show de medio tiempo ha convocado históricamente a artistas estadounidenses y extranjeros (Shakira, Jennifer Lopez, Rihanna, Coldplay, Katy Perry, Kendrick Lamar). La edición de 2026 se realizará el 8 de febrero en Santa Clara, California.

El cruce ocurre en un contexto de mayor tensión migratoria bajo la Administración Trump, que ha impulsado redadas y controles interiores y ha prometido mayor visibilidad de ICE en eventos masivos. Organizaciones civiles han cuestionado el efecto disuasivo de estos operativos sobre comunidades latinas y de inmigrantes.