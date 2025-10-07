Gobierno de Maduro “frustra” atentado con bomba en la Embajada de EE UU en Caracas

Maduro admitió haber recibido una respuesta positiva de Washington

El gobernante venezolano, Nicolás Maduro, anunció este lunes que un grupo terrorista local había planeado un ataque de falsa bandera para colocar explosivos en la Embajada de Estados Unidos en Caracas.

“Es una Embajada que, a pesar de todas las diferencias que hemos tenido con los gobiernos de EE UU, está protegida [...] por nuestro gobierno”, declaró Maduro durante su programa semanal de televisión. “Se ha reforzado la seguridad en torno a la Embajada de EE UU y la investigación continúa”, señaló.

Maduro afirmó que dos fuentes de alta credibilidad (una nacional y otra internacional) confirmaron un plan para detonar un artefacto explosivo en la Embajada como un “acto de provocación” destinado a aumentar las tensiones con Washington en medio de la movilización militar estadounidense en el Caribe. “La información fue confirmada por dos fuentes de alta credibilidad, una nacional y otra internacional. Nuestro sistema de inteligencia, con seriedad y profesionalismo, logró detectar y desmantelar el intento de atentado”, declaró Maduro.

El líder chavista indicó que ordenó de inmediato al gobierno venezolano que notificara y compartiera información detallada sobre la amenaza, incluyendo nombres, horas y lugares de las reuniones, con el gobierno de EE UU.

Maduro informó de una respuesta positiva de las autoridades estadounidenses y confirmó que se ha reforzado la seguridad en torno a la misión diplomática, la cual, según resaltó, está protegida y respetada por Venezuela de conformidad con el derecho internacional.

El líder bolivariano calificó el intento de “provocación” y advirtió que formaba parte de un plan mayor de desestabilización destinado a justificar nuevas agresiones contra su país, donde las autoridades buscan a los implicados. “Se han informado nombres, apellidos, horas y lugares de las reuniones. Las autoridades venezolanas están buscando y capturando a los implicados que permanecen en el país”, señaló Maduro.