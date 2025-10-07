Ecuador: convoy de Daniel Noboa es atacado en medio de las protestas por el fin de subsidios

El Gobierno de Ecuador denunció este martes un intento de asesinato contra el presidente Daniel Noboa, cuyo convoy fue atacado mientras se dirigía a un acto oficial en el sur del país. El mandatario resultó ileso y continuó con su agenda, según confirmaron las autoridades.

La ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, informó que el incidente ocurrió en el municipio de El Tambo, provincia de Cañar, cuando “unas 500 personas aparecieron lanzando piedras” contra la caravana presidencial. “También hay signos de bala en el carro del presidente”, agregó. El vehículo se encuentra bajo análisis de la brigada de Criminalística.

El Gobierno presentó una denuncia ante la Fiscalía General y reportó la detención de cinco personas, que serán acusadas por el delito de terrorismo. “Esto no lo vamos a permitir. Ecuador dice sí a la paz, sí al trabajo. Estas manifestaciones violentas no representan al país”, declaró Manzano.

El ataque se produjo en el decimosexto día de protestas convocadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), tras la decisión de Noboa de eliminar el subsidio al diésel, que elevó su precio de 1,80 a 2,80 dólares por galón.

Manzano aclaró que el Gobierno no atribuye el ataque a los movimientos indígenas tradicionales, sino a “células criminales que están provocando actos de terrorismo”.

Por su parte, la Conaie denunció una “brutal acción policial y militar” durante la llegada del presidente a El Tambo, asegurando que “cinco compañeros fueron detenidos de forma arbitraria”.

El incidente marca un nuevo punto de tensión en la crisis social que enfrenta Ecuador desde mediados de septiembre, en medio de crecientes enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad.