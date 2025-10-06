Lula pide a Trump eliminar los altos aranceles a productos brasileños

Ambos mandatarios acordaron reunirse en persona próximamente

Los presidentes Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil, y Donald Trump, de Estados Unidos, mantuvieron una videoconferencia el lunes de 30 minutos, durante la cual el líder sudamericano solicitó la eliminación de los aranceles del 50% impuestos a los productos brasileños, según informó la Agencia Brasil.

“En un tono amistoso, ambos líderes conversaron durante 30 minutos, recordando la buena química que mantuvieron en Nueva York durante la Asamblea General de la ONU. Ambos presidentes reiteraron la impresión positiva de esa reunión”, informó el Palacio de Planalto en un comunicado.

“El presidente Trump y yo intercambiamos números de teléfono para establecer una línea de comunicación directa. Mi vicepresidente, Geraldo Alckmin, los ministros Mauro Vieira, Fernando Haddad, Sidônio Palmeira y el asesor especial Celso Amorim estuvieron conmigo durante la conversación”, explicó Lula en X.

Lula afirmó que el contacto representa una “oportunidad para restablecer las relaciones amistosas de 201 años entre las dos mayores democracias de Occidente”. Recordó que Brasil es uno de los tres países del G20 con los que Estados Unidos tiene superávit en la balanza de bienes y servicios. Posteriormente, solicitó la eliminación del recargo del 50% impuesto a los productos de su país, además de las medidas restrictivas aplicadas contra las autoridades brasileñas.

“El presidente Trump ha designado al secretario de Estado, Marco Rubio, para continuar las negociaciones con el vicepresidente, Geraldo Alckmin, el canciller, Mauro Vieira, y el ministro de Hacienda, Fernando Haddad”, informó el Palacio de Planalto.

Los dos jefes de Estado acordaron reunirse en persona próximamente. Lula sugirió que la reunión se llevara a cabo durante la Cumbre de la ASEAN en Malasia y reiteró su invitación a Trump para asistir a la COP30 en Belém, además de ofrecerse a viajar a Estados Unidos.